Под Ровно 3-летняя девочка засунула руку во включенную стиральную машинку: что с ребенком

В городе Костополе Ровенской области 3-летняя девочка засунула руку во включенную стиральную машинку. От полученных травм ребенка госпитализировали в больницу.

Так, девочка засунула руку в барабан включенной стиральной машины во время отжима, сообщает РадиоТрек.

В полиции сообщили, что с мамой проведут профилактическую беседу и протокол о невыполнении родителями своих обязанностей не будут составлять.

Также семья, где произошло событие, многодетная. В частности, в ней воспитывается пятеро детей.

Ранее мы сообщали, что во Львове малыш заблокировался в мамином авто вместе с ключами. В частности, для того, чтобы вызволить ребенка, маме пришлось ехать домой за вторым комплектом, а за малышом ухаживали патрульные.

Также недавно мы писали, что в Кременчуге медики спасают 4-летнего ребенка выпившего 64 таблетки. Отмечается, что сейчас малыш в тяжелом состоянии с сильным медикаментозным отравлением.