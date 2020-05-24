В Украине будут закрывать рынки: прогноз эксперта

В Украине могут закрыть рынки, из-за чего повысится стоимость многих продуктов. Цены на продукты будут расти из-за того, что большая часть мелких агропроизводителей не могут попасть на продовольственные рынки. Многим уже пришлось уничтожить свою продукцию. Как будут меняться цены на продукты в Украине рассказал экономист Олег Пендзин.

"Импортные овощи сегодня в Украине дороже, чем у отечественного товаропроизводителя, но цена на рынке формируется по цене импорта. Это объясняется тем, что до сих украинскому товаропроизводителю крайне сложно попасть на полки супермаркетов. Выход на крупного ритейлера предполагает наличие достаточно объемных партий в упаковке. Это именно то, что отличает импорт", — пояснил экономист в комментарии "ГолосUA".

Олег Пендзин также добавил, что, по его мнению, в период карантина не все продовольственные рынки смогут работать, даже если им это позволят.

"Я думаю, что часть рынков будет закрываться, а в некоторых будут проблемы в связи с несоблюдением норм и требований, которые предъявляет МЗ сегодня. Это приведет к удорожанию продукции. Обычно до 90% картофеля на рынках — это то, что выращивали для себя, то, что обеспечивается домохозяйствами населения. И этот сегмент продукции не конкурентный импорта, который поставляется в Украину десятками или даже сотнями тонн. Кроме того, наши супермаркеты берут товар под реализацию и смогут перечислить деньги поставщику в лучшем случае только через 20 дней. Какой мелкий фермер сможет себе позволить столько ждать? В них обычно нет оборотного капитала", — сказал аналитик.

Напомним, что ранее мы сообщали, как в Украине выросли цены на продукты за неделю. В цене поднялись крупы, говядина и фрукты. При этом стоимость некоторых пищевых продуктов снизилась.

Также сообщалось, что в Украине с 18 мая заработало регулирование цен на товары, которые ввел Кабинет министров Украины. Теперь правительство будет контролировать цены на продовольственные товары, отдельные лекарства, средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).