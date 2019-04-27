Самая большая угроза для страны: волонтер обратился к украинцам

Выдача паспортов РФ жителям оккупированных территорий на Донбассе, о чем 25 апреля подписал указ россйский президент, является частью системной политики страны-агрессора по уничтожению Украины. При этом решения Кремля не зависят от имени президента Украины. Об этом заявил известный волонтер и блогер, офицер ВСУ, заместитель командира роты 95 ОДШБр Мирослав Гай на своей странице в Facebook.

Он указал на несостоятельность мнения, что Путин этим указом "так поздравил" Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и отметил, что документ является частю системной политики РФ относительно Украины, стратегия которой не сильно меняется от смены имен глав государства, но корректируется на тактическом уровне.

Гай отметил, что указ Путина "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке" был анонсирован еще в 2018 м году, когда "о Зеленском никто не думал".

Также волонтер подчеркнул, что паспорта в упрощенном порядке получат не все.

Фото: паспорт РФ (mvdlnr.ru)

"В первую очередь это будут военнослужащие иррегулярных формирований, о чем последние были проинформированы по служебным каналам связи заранее и уже давно начали подачу заявлений. Беженцы же, переехавшие в РФ, которых намного меньше чем в Украине, будут получать паспорта по старой процедуре, если не появится новый указ про "для всех граждан Украины", как анонсировал Путин", - написал он.

Он напомнил, что Венгрия тоже раздает паспорта гражданам Украины, а Польша - виды на жительство. Но Венгрия не ведет войну с нашей страной, не удерживает армейские корпуса на оккупированных территориях с расширенным штатным расписанием.

Гай считает, что раздача российских паспортов служит нескольким целям:

Облегчить оперативное управление войсками. Обеспечить возможность ротации подразделений, переобучения на территории РФ, резкого расширения количества личного состава подразделений за счет кадровых военных РФ без лишних процедур и обманных действий и т.д., предоставление льгот и обеспечения тем кто уже воюет за РФ и т.д. Ну и главное, легализация иррегулярных формирований.

Создать юридическую возможность в рамках российского права для более расширенного применения российских войск на территории Украины под видом защиты российских граждан. Читай война.

Расширение гуманитарных методов агрессии в Украине с возможностью углубления новых (старых) методов войны в других областях Украины уже более системно.

"Почему решили сейчас? РФ предполагает, что в Украине в период смены власти начинается и период безвременья, потери управления, когда часть военно-политическое руководство отказывается брать ответственность за принятия решений, не зная свою дальнейшую судьбу", - говорится в сообщении.

Также Гай указал на то, что параллельно проводится информационная кампания с расчетом на паралич центров принятия решений и управления.

"И частично это, конечно, сработает. Россия работает системно и планомерно. Особенно в информационном поле", - поделился мнением Гай.

Волонтер подчеркнул, что сейчас Украина стоит перед самым большим вызовом сохранения государственности с момента 2014 го года.

"Мы должны понимать, что это проблема не только президента Порошенка или президента Зеленского. Это проблема каждого украинца, даже того, который не относит себя к таковому или не интересуется политикой и войной", - написал волонтер.

Он добавил, что в случает досрочных выборов в Верховную Раду и паралича военного руководства и местных органов власти и не сформированной администрацией президента Украине будет очень непросто противостоять российским войскам.

"Россия ведет системную политику по уничтожению Украины и ее решения не зависят от имени президента. Но от украинского президента будет зависеть, как мы с этими вызовами справимся", - заключил Гай.

Фото: Мирослав Гай (facebook.com/stansslav.malyar)

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о подготовке новых санкций против России за решение о раздаче паспортов на Донбассе.

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