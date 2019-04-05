ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Семейный бизнес: в Киеве женщина вместе с детьми занималась сутенерством

STYLERЖизнь    05.04.2019 - 21:29
Семейный бизнес: в Киеве женщина вместе с детьми занималась сутенерством
Проституция в Киеве - женщина вместе с детьми занималась сутенерством (фото: pixabay.com)

Женщина организовала целую сеть публичных домов

В Киеве 49-летняя женщина занималась сутенерством в течение двух лет. К нелегальному бизнесу она привлекла своих детей - 22-летнюю дочь и 19-летнего сына, которые работали в ее заведении администраторами, сообщает ТСН.

Мать занималась вербовкой работниц - за два года к проституции привлекли 12 женщин. За час сексуальных утех брали 1000 гривен, при этом 50% шло в карман сутенерше.

Правоохранители выяснили, что девушки оказывали свои услуги на трех разных кватрирах, а подыскивали клиентов с помощью интернет-объявлений.

Семейный бизнес: в Киеве женщина вместе с детьми занималась сутенерством

Проституция в Киеве - женщина вместе с детьми занималась сутенерством (коллаж: РБК-Украина)

Суд назначил детям сутенерши ночной домашний арест. А главного организатора - женщину по имени Оксана суд отправил в СИЗО с возможностью выйти под залог. За нее дочь Богдана уже внесла 96 тысяч гривен.

Женщины, работавшие проститутками, по этому делу проходят как свидетели. Организаторов, если их вину докажут, ждет до семи лет заключения.

Напомним, в Киеве две женщины взяли в плен 15-летнюю девушку и заставили ее оказывать сексуальные услуги.

К слову, 1 марта в Киеве под зданием МВД состоялась акция в защиту работников сферы оказания сексуальных услуг.

Педофил-рецидивист продавал мальчиков извращенцам: всплыли новые детали Для души и тела: во Львовской области синагога стала стриптиз-клубом
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины проституция
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь