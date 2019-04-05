Семейный бизнес: в Киеве женщина вместе с детьми занималась сутенерством

Проституция в Киеве - женщина вместе с детьми занималась сутенерством (фото: pixabay.com)

Женщина организовала целую сеть публичных домов

В Киеве 49-летняя женщина занималась сутенерством в течение двух лет. К нелегальному бизнесу она привлекла своих детей - 22-летнюю дочь и 19-летнего сына, которые работали в ее заведении администраторами, сообщает ТСН.

Мать занималась вербовкой работниц - за два года к проституции привлекли 12 женщин. За час сексуальных утех брали 1000 гривен, при этом 50% шло в карман сутенерше.

Правоохранители выяснили, что девушки оказывали свои услуги на трех разных кватрирах, а подыскивали клиентов с помощью интернет-объявлений.

Проституция в Киеве - женщина вместе с детьми занималась сутенерством (коллаж: РБК-Украина)

Суд назначил детям сутенерши ночной домашний арест. А главного организатора - женщину по имени Оксана суд отправил в СИЗО с возможностью выйти под залог. За нее дочь Богдана уже внесла 96 тысяч гривен.

Женщины, работавшие проститутками, по этому делу проходят как свидетели. Организаторов, если их вину докажут, ждет до семи лет заключения.

Напомним, в Киеве две женщины взяли в плен 15-летнюю девушку и заставили ее оказывать сексуальные услуги.

К слову, 1 марта в Киеве под зданием МВД состоялась акция в защиту работников сферы оказания сексуальных услуг.