Штормовой ветер и тепло: чем порадует украинцев первый день весны

В некоторых регионах опустится температура воздуха

В пятницу, 1 марта, в Украине ожидается нестабильная весенняя погода. Некоторые регионы будут греться уже на солнышке, а кое-где ожидается небольшой снег. Об этом написала синоптик Наталка Диденко в своем блоге на сайте opinionua.com.

Она рассказала, что в четверг, 28 февраля, в нескольких областях поднимется температура воздуха, но в 1 марта она снова опустится, а на востоке ожидается мокрый снег.

"28 февраля зима великодушно решила поднять температуру воздуха. Правда, не везде, но все же в большинстве областей Украины ожидается в течение дня + 4 + 9 градусов, на западе даже + 7 + 12 градусов. Лишь в восточной части задержатся 0 + 3 градуса. Осадков в четверг в Украине не будет, лишь на востоке и северо-востоке полетает мокрый снег", - написала синоптик.

В пятницу, 1 марта, холодно будет на востоке Украины, но потеплеет в южных областях.

"1 марта синоптическая ситуация существенно не изменится, в восточной части вероятный мокрый снег, на западе будет сухо. Температура воздуха будет колебаться в пределах + 3 + 8 градусов, на западе и в Одесской области до +10 градусов. И снова холоднее будет в восточной части Украины, в течение дня 0 + 4 градуса", - рассказала Диденко и предупредила, что в ближайшие дни в Украине будет сильный штормовой ветер.

"Особым нюансом 28 февраля и 1 марта станет сильный западный и северо-западный ветер. Его порывы могут достигать штормовых 15-20 метров в секунду", - отметила синоптик.

Карта погоды

В столице в пятницу, 1 марта, будет прохладно, ветрено, но без существенных осадков.

"В Киеве 28 февраля еще будет прохладно и сыро, хотя и без существенных осадков, только вечером полетает мокрый снег. 1 марта весна будет дебютировать порывистым ветром, облачностью и температурой воздуха + 2 + 5 градусов", - добавила Диденко.

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