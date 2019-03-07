Штрафы в Украине существенно изменятся: кого это коснется

В Украине предлагают изменить размеры штрафов. Кого коснутся изменения - в материале

Снизить размер некоторых штрафов предлагают в Украине.

Так, на днях Верховной Раде рекомендовали проголосовать за законопроект №9451, который бы регулировал некоторые вопросы применения финансовых санкций (штрафов) за нарушения нормы по регулированию оборота наличности, которым хотят сразу в два раза сократить штрафы за возможное превышение лимита наличных денег в кассах предприятий.

Этот документ рекомендуют принять за основу Комитетом по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Что предлагается законопроектом?

Прежде всего, законопроект предусматривает снижение штрафов для предпринимателей.

Ряд экспертов назвали закон одним из шагов к либерализации для украинского бизнеса и таким, который снизит для него нагрузку. Другие же высказали мнение о том, что эти меры – слишком либеральны.

Фото: Верховная Рада (РБК-Украина)

В документе предусматривается, что главная цель закона – это привести финансово-правовую ответственность за правонарушения украинцами в сфере наличных расчетных правоотношений к современным экономическим условиям, обеспечение новых (меньших) сумм штрафов степени общественных последствий и вредности правонарушений, которые осуществляются.

Данным законопроектом, кроме всего, предлагают отменить указ Президента, который действует с 1995 года, а именно - указ "О применении штрафных санкций за нарушение норм по регулированию обращения наличности". Также предлагается вместо этого ввести штрафные санкции за возможное нарушение кассовой дисциплины на предприятиях и в организациях, которые являются меньшими по размеру (в том числе предлагается освободить предприятия от санкций за ряд правонарушений, которые предусмотрены данным указом).

Фото: Ряд штафов предлагают существенно снизить (РБК-Украина)

За какие нарушения предлагают уменьшить штрафы?

Например, за хранение налички в кассах предприятий выше установленного лимита остатка наличных средств предлагается штраф в размере 100 процентов от сверхлимитной суммы (вместо внедренных ранее 200%);

Также – за неоприходование (неполное и/или оприходование невовремя) - 2-х кратный размер таких наличных средств (что меньше 5-ти кратного размера, как сейчас).

Уточняется, что нардепы поддержали законопроект, принятие которого в будущем обеспечит баланс между финансово-правовой ответственностью и ее общими принципами, учитывая текущее состояние денежно-кредитной системы в Украине, пишут на сайте парламента.

Представители бизнеса уже высказали одобрение такими ноновведениями. Теперь дело за Верховной Радой, которая должна проголосовать или не проголосовать за законопроект.

Напомним, ранее мы писали, какие изменения ждут украинцев, если примут "языковой закон".

Также в ВР рассказали о размерах штрафов за нарушение "языкового закона" в том случае, если на него проголосуют народные депутаты. Много кто критикует закон, но, в то же время, ряд эркспертов склонны думать, что именно это - лучший способ защитить украинский язык и содействовать усилению его позиций.