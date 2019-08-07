Сильный пожар возле метро в Киеве: появилось эпичное фото и видео

В Киеве на улице Строителей произошло сильное возгорание
В Киеве 7 августа произошел масштабный пожар возле метро "Дарница". На улице Строителей горела кровля рынка и рядом стоящие МАФы. К счастью, пожарникам удалось потушить возгорание. Так, в результате происшествия пострадавших и погибших нет. Причины пока неизвестны..
В сети опубликовали видео сильного пожара. На нем видно, как перрон покрыт густым дымом, а на улице, при выходе со станции пылают МАФы.
"Пожар около метро Дарница, 7 августа. Горят киоски", - подписал видео Игорь Евгеньев.
Видео: Пожар возле метро "Дарница" (YouTube/Игорь Евгеньев)
Пользователи сети под видео высказываются о произошедшем пожаре.
Видео: Масштабный пожар с высоты птичьегоь полета (YouTube/Информатор)
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