Синоптик предупредила о резком изменении погоды

Погода в Украине с 6 по 8 марта принесет потепление (коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине порадует теплом и сильным ветром

Погода в Украине в среду, 6 марта, в Украине будет все еще прохладной. Однако это день станет переходным днем к теплому скачку, пишет синоптик Наталка Диденко.

Завтра похолодает перед существенным потеплением, которое ворвется в Украину 7-8 марта.

Температура воздуха в течение завтрашнего дня снизится на севере Украины до +1+6 градусов. На Юге будет тепло, +7+13 градусов. В большинстве областей Украины +4+9 градусов, на Закарпатье до +9+12 градусов.

Дожди пройдут в западных областях, влажная погода прикроет Север, а вдоль северной границы даже возможен мокрый снег. Однако большая часть Украины будет находиться "в сухой погоде".

Погода в Украине с 6 по 8 марта принесет потепление (фото: facebook.com/tala.didenko)

"Ветер завтра днем утихнет, чтобы снова 7-го марта разогнаться до сильного", - пишет синоптик.

В четверг потеплеет до +10+15 градусов, лишь на Востоке и северо-востоке будет свежее, +3+9 градусов.

"Идет прекрасная солнечная погода, но с сильнющими порывами ветра! 8 марта высокая температура воздуха охватит всю Украину, однако сильный ветер удержится", - прогнозирует Диденко.

В Киеве завтра, 6 марта, будет облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки, немного похолодает - в столице ожидается около +5 градусов.

"Лучшее время для выгула новых темных очков - четверг", - пишет Диденко.

Погода в Украине с 6 по 8 марта принесет потепление (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Как сообщалось ранее, 5 марта в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20

м/сек. (уровень опасности "желтый").

Также мы писали о том, что синоптини рассказали украинцам, какая погода ожидается на 8 марта.