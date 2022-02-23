После скандала с Нацотбором Паш в слезах рассказала всю правду о разрыве с бойфрендом-французом

Алина Паш оказалась в эпицентре скандала после победы на Нацотборе на Евровидение 2022 - оказалось, что певица предоставила фейковую справку о поездке в Крым со стороны Украины, ее дисквалифицировали . После этого артистка решила взять тайм-аут в соцсетях и исчезнуть с поля зрения поклонников на некоторые время.

Правда, девушка успела дать интервью для программы " Звездный путь " на канале "Украина", в котором рассказала и о скандальной ситуации, и о личной жизни.

Бывший Паш - афро-француз, музыкант, участник электронного трио Dop и клипмейкер Джо (он же Натан Дейзи).

Оказалось, отношения между влюбленными были очень напряженными и даже токсичными, по словам самой певицы. К тому же избранник был ощутимо старше юной второй половинки.

После публикации свадебного фото Алины и Джо, Сеть запестрила заголовка о том, что украинка связала себя узами брака с французским музыкантом, но это оказалось неправдой.

Алина и Джо просто снялись в атмосферном фотосете - свадьбы не было (instagram.com/nthdsy)

Пара расписана не была, а фото в свадебном платье - лишь часть веселого фотосета влюбленных.

Несколько лет назад пара рассталась, но экс-влюбленные остались в дружеских и рабочих отношениях - они продолжают сотрудничать.

Так, во время обсуждения с ведущей свежего трека "Абулія", который вышел в декабре прошлого года, Алина со слезами на глазах решилась на откровения о прошлом.

Она намекнула, что в ее жизни было место манипуляции и созависимым отношениям.

"Ну токсичны друг другу. Но ты любишь… и очень-очень, в конце концов, выходит сложно взять и просто отрезать. Это сложнее", - высказалась Паш.

Но Алина благодарна экс-бойфренду за бесценный жизненный опыт и совместно пройденный путь. Такая школа жизни очень изменила саму певицу.

"Я суперэмоциональная девочка. Во мне и агрессии много, и злобы, и обиды. Я не святая, или в балансе. Я учусь. Оказывается, всегда нужно следить за тем, что ты говоришь, особенно у нас в Украине", - высказалась Паш.