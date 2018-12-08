Соседские войны: в Киевской области две многоэтажки остались без отопления

Фото: Отопление (РБК-Украина)

Люди не захотели перейти с газового отопления на электрическое

В селе Чубинское под Киевом жители двух домов остались этой зимой совершенно без отопления. Так произошло потому, что директор ОСББ предложил людям заменить газовые котлы на электрические, но владельцы квартир не согласились. Об этом сообщается в сюжете "4 канала".

Перед началом отопительного сезона к людям пришла с проверкой метрологическая комиссия. Эксперты выяснили - газовое отопление нельзя подключить, ведь одна из деталей оборудования - тепловой датчик, требует ремонта. Именно тогда председатель ОСББ на собрании предложил установить электроотопление в квартирах. Жильцы не одобрили такое предложение, ведь проводка может загореться в любой момент.

СУСІДСЬКІ ВІЙНИ: ГАЗОВИЙ ЧИ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОБІГРІВ Мешканці двох будинків одного з житлових комплексів у селі Чубинське Київської області залишилися взимку без опалення. Голова ОСББ пропонував людям перейти з газових котлів на електричний обігрів. Перед початком опалювального сезону до Чубинського прийшла з перевіркою метрологічна комісія. Експерти з’ясували – газове опалення не можна підключити, адже одна з деталей обладнання – тепловий датчик, потребує ремонта. Саме тоді голова ОСББ на зборах запропонував встановити електроопалення в квартирах. Та місцеві розуміють – проводка не витримає навантаження, одного дня будинок може загорітися. Опубліковано 4 КАНАЛ П'ятниця, 7 грудня 2018 р.

"Наша система не расчитана на электроотопление. Это грозит большой катастрофой для дома, так как в любое время может произойти пожар", - рассказала одна из жительниц дома.

Отметим, что эти два дома утеплены быстровозгорающимся веществом, утверждают люди.

27 жителей из двух новостроек все-таки согласились на установку электрического отопления, другие же обратились за разъяснением в соответствующую службу. Там ответили, что установка электрических котлов приведет к большему напряжению на доме, что, в свою очередь, приведет к аварии.

Отметим, что жители новостроек страдают от холода в квартирах, там всего +15 градусов. Маленькие дети постоянно болеют.

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