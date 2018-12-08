Сусідські війни: у Київській області дві багатоповерхівки залишилися без опалення

Фото: Опалення (РБК-Україна)

Люди не захотіли перейти з газового опалення на електричне

В селі Чубинське під Києвом жителі двох будинків залишилися цієї зими без опалення. Так сталося тому, що директор ОСББ запропонував людям замінити газові котли на електричні, але власники квартир не погодилися. Про це повідомляється в сюжеті "4 каналу".

Перед початком опалювального сезону до людей прийшла з перевіркою метрологічна комісія. Експерти з'ясували - газове опалення можна підключити, адже одна з деталей обладнання - тепловий датчик, потребує ремонту. Саме тоді голова ОСББ на зборах запропонував встановити електроопалення в квартирах. Мешканці не схвалили таку пропозицію, адже проводка може спалахнути в будь-який момент.

СУСІДСЬКІ ВІЙНИ: ГАЗОВИЙ ЧИ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОБІГРІВ Мешканці двох будинків одного з житлових комплексів у селі Чубинське Київської області залишилися взимку без опалення. Голова ОСББ пропонував людям перейти з газових котлів на електричний обігрів. Перед початком опалювального сезону до Чубинського прийшла з перевіркою метрологічна комісія. Експерти з'єднання ясували – газове опалення не можна підключити, адже одна з деталей обладнання – тепловий датчик, потребує ремонту. Саме тоді голова ОСББ на зборах запропонував встановити електроопалення в квартирах. Та місцеві розуміють – проводка не витримає навантаження, одного дня будинок може загорітися. Опубліковано 4 КАНАЛ П'п'ятниця, 7 грудня 2018 р.

"Наша система не розрахована на електроопалення. Це загрожує великою катастрофою для будинку, так як в будь-який час може статися пожежа", - розповіла одна з мешканок будинку.

Зазначимо, що ці два будинки утеплені швидкозаймаючою речовиною, стверджують люди.

27 жителів з двох новобудов все-таки погодилися на встановлення електричного опалення, інші ж звернулися за роз'ясненням у відповідну службу. Там відповіли, що встановлення електричних котлів призведе до більшого напруження на будинку, що, в свою чергу, призведе до аварії.

Відзначимо, що жителі новобудов страждають від холоду в квартирах, там всього +15 градусів. Маленькі діти постійно хворіють.

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