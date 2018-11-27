"Состояние улучшается": появилась новая информация о здоровье Олега Жоха

Коллаж РБК-Украина

Невеста спортсмена рассказала о позитивной динамике

Невеста известного спортсмена Олега Жоха, который пострадал во время страшной аварии, рассказала, что у него наблюдаются улучшения в самочувствии. Об этом пишет издание "Острог".

Невеста спортсмена Вероника рассказала, что у Олега Жоха были серьезные проблемы с левой рукой и ногой, так как в момент аварии удар пришелся именно на эту сторону. Однако девушка сообщила, что Олег Жох уже смог пошевелить правой рукой. Левая нога еще пока контролю не поддается.

Заместитель главного врача Ровенской центральной больницы Игорь Дундюк, подтвердил, что Олегу Жоху становится лучше и уже наблюдается положительная динамика. Врач сообщил, что спортсмен пришел в сознание, может отвечать "да" и "нет", узнает родственников.

На данный момент Олег Жох находится в реанимационном отделении и ему понадобиться долгая реабилитация. Сможет ли спортсмен вернуться к спортивной карьере после таких травм, медики пока спрогнозировать не могут.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Олегу Жоху планируют сделать еще одну операцию и родственники собирали необходимую сумму для ее проведения.

А также мы сообщали о том, что в трагическом ДТП погиб отец спортсмена Олега Жоха и друг, известный армрестлер Андрей Пушкарь.

Трагедия произошла 14 ноября в Ровенской области. По предварительной информации, водитель автомобиля Citroen, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

Видео: РБК-Украина