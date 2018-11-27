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"Стан поліпшується": з'явилася нова інформація про здоров'я Олега Жоха

STYLERЖиття    27.11.2018 - 17:13
"Стан поліпшується": з'явилася нова інформація про здоров'я Олега Жоха
Колаж РБК-Україна

Наречена спортсмена розповіла про позитивну динаміку

Наречена відомого спортсмена Олега Жоха, який постраждав під час страшної аварії, розповіла, що у нього спостерігаються покращення в самопочутті. Про це пише видання "Острог".

Наречена спортсмена Вероніка розповіла, що у Олега Жоха були серйозні проблеми з лівою рукою і ногою, так як в момент аварії удар припав саме на цю сторону. Проте дівчина повідомила, що Олег Жох вже зміг поворухнути правою рукою. Ліва нога ще поки не піддається контролю.

Заступник головного лікаря Рівненської центральної лікарні Ігор Дундюк, підтвердив, що Олегу Жоху стає краще і вже спостерігається позитивна динаміка. Лікар повідомив, що спортсмен прийшов у свідомість, може відповідати "так" і "ні", впізнає родичів.

На даний момент Олег Жох знаходиться в реанімаційному відділенні і йому знадобитися довга реабілітація. Чи зможе спортсмен повернутися до спортивної кар'єри після таких травм, медики поки що спрогнозувати не можуть.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Олегу Жоху планують зробити ще одну операцію і родичі збирали необхідну суму для її проведення.

А також ми повідомляли про те, що в трагічній ДТП загинув батько спортсмена Олега Жоха і друг, відомий армрестлер Андрій Пушкар.

Трагедія сталася 14 листопада в Рівненській області. За попередньою інформацією, водій автомобіля Citroen, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою.

Відео: РБК-Україна

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