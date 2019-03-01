Сотрете колени: Супрун разрушила миф о популярном виде спорта

Уляна Супрун рассказала о пользе бега (фото: pixabay.com)

И. о. министра разрушила очередной миф о повреждении колен из-за физической активности

Уляна Супрун разрушила еще один миф относительно вида физической активности, к которому некоторые украинцы не прибегают, потому что боятся "стереть колени". Она рассказала о пользе бега на своей Facebook-странице.

По ее словам физическая активность, в частности бег, улучшают состояние суставов, а не наоборот. И. о. министра здравоохранения утверждает, что и сама любит бегать и советует это делать украинцам.

Исследования, которые изучали влияние бега на возникновение остеоартрита (разрушение хряща) доказывают, что такой вид спорта улучшает, а не ухудшает состояние суставов.

В частности, ученые наблюдали за марафонцами и выяснили, что распространенность остеоартрита у них была в 2 раза ниже, в сравнении с людьми, которые не бегали.

"С помощью МРТ также пытались зафиксировать изменения в тазобедренных и коленных суставах полупрофессиональных бегунов и бегунов-любителей - до марафона и через 24 и 48 часов после. Никаких изменений ни в хрящах, ни в костях, образующих суставы, обнаружено не было", - пишет Супрун.

К тому же, утверждает она, умеренная и регулярная физическая активность, в том числе и бег, имеет защитный эффект для суставов. В частности, у бегунов-любителей коленный остеоартрит развивался в 3 раза реже, чем у людей, ведущих сидячий образ жизни.

Однако чрезмерные нагрузки, которые имеют элитные профессиональные марафонцы, все-таки увеличивают вероятность его возникновения, - пишет и. о. министра.

Уляна Супрун рассказала о пользе бега (facebook.com/ulanasuprun)

Если сравнить людей, которые ведут сидячий образ жизни и бегунов, то люди, который много сидят, имеют более высокие риски нарушения хряща. А постепенное увеличение уровня беговой нагрузки приводит к полезных адаптивным изменениям коленных хрящей и имеет хондропротективний эффект.

Если же у вас уже есть остеоартрит - это не означает, что вам противопоказана умеренная физическая активность, утверждает Супрун, наоборот при такой болезни физическая активность является одним из основных лечебных методов.

Почему же тогда бегуны порой ощущают боль в коленях? Уляна Супрун утверждает, что это не связано с остеоартритом. В большинстве случаев это проявление повреждений от часто повторяющихся однообразных движений.

При возникновении боли в колене стоит обратиться к врачу или физическому терапевту (реабилитологу), которые имеют опыт в лечении спортивных травм.

Если вы решили заняться бегом серьезно - правильно и ответственно подходите к этому. Проконсультируйтесь с врачом и сделайте необходимые обследования, если это нужно.

Для большинства людей будет достаточно 30 минут бега в умеренном темпе 5 раз в неделю, - советует и. о. министра здравоохранения.

Напомним, ранее Супрун шокировала неожиданным заявлением о витамине C. Она также развенчала миф о лимонах.

Также и. о. министра здравоохранения сообщила, что потребление белка может плохо сказаться на здоровье человека.