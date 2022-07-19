UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эти способы помогут избавиться от неприятных запахов на кухне, если нет вытяжки

Как без вытяжки избавиться от неприятных запахов (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Проблема неприятных запахов на кухне знакома многим домохозяйкам. Даже если на вашей кухне нет вытяжки, то можно другим способом избавиться от запахов.

Какие способы помогут устранить сильные запахи - читайте ниже.

Проветрите помещение

Нужно закрыть дверь, ведущую на кухню. Это не позволит запахам распространиться по всей квартире. Откройте окна. Также, если у вас есть переносной вентилятор, то его можно направить в сторону окна. Так запах выветрится гораздо быстрее.

Уборка

Важно не оставлять на сковороде масло, на котором жарили. Сразу после готовки нужно протереть все жирные и липкие поверхности. Далее вынесите мусор, не дожидаясь, пока мусорное ведро наполнится до краев.

Приятные запахи

Необходимо поставить на медленный огонь воду с лимонной цедрой, палочками корицы или другими ингредиентами. Такой настой нужно оставить на пол часа или час.

Заварите кофе

Чашку ароматного кофе с утра не только обеспечит заряд бодрости, но и замаскирует неприятные запахи.

Нейтрализуйте запахи

Можно взять обычный уксус и поставить его на огонь и довести до кипения. Конечно, сначала по кухне распространится уксусный аромат, но потом он испарится, как и все остальные.

Ранее мы сообщали, как избавиться от неприятного запаха в обуви в домашних условиях.

Также мы писали, как быстро убрать неприятный запах из холодильника подручными средствами.

Читайте РБК-Украина в Google News
кухня