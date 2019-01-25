У Супрун назвали самую лучшую музыку для чистки зубов

В Министерстве охраны здоровья Украины рассказали о музыке, которая лучше всего подходит для чистки зубов. Идеальным ритмом для правильной чистки зубов является известная песня "Gangnam Style" корейского исполнителя PSY.

Музыкальную формулу для чистки зубов несколько лет назад разработали эксперт Брайтонского института современной музыки и профессор стоматологии.

Видео: YouTube/officialpsy

При этом в МОЗ отметили, что за временем все же придется следить, поскольку песня длиться дольше рекомендованных 2 минут для чистки зубов.

Как правильно чистить зубы, можно посмотреть на видео от American Dental Association.

Видео: YouTube/American Dental Association (ADA)

Кроме того, МОЗ дает пять простых правил, которые помогут сохранить здоровые зубы:

1. Чистить зубы необходимо не менее двух минут два раза в день.

2. Использовать наиболее эффективный метод чистки зубов - технику Басса, при которой щетка размещается под углом 45 градусов по отношению к поверхности зубов. Рекомендуется делать плавные "выметающие" движения от передних до задних зубов. Жевательную поверхность зубов нужно чистить круговыми движениями.

3. Использовать зубную пасту, содержащую не менее 1350 ppm фторида. При этом при сильной чувствительности зубов не рекомендуется использовать пасты, которые содержат фтор.

4. Пользоваться зубной нитью, которая поможет очистить труднодоступные участки.

5. Менять зубную щетку каждые 3 месяца, так как за это время щетка изнашивается и теряет свою эффективность.

Напомним, что стоматолог рассказал, почему портятся зубы и назвал основные причины.

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