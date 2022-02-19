Такую "шубу" вы еще не ели! Победитель МастерШеф11 учит готовить привычный салат по-новому

"Шуба" – привычный зимний салат, который часто готовят не только на праздники, но и в будни. И если классический рецепт вам приелся, тогда стоит попробовать оригинальный вариант от победителя шоу МастерШеф11 Богдана Шинкарева.
Шеф-повар рассказал в Instagram, как сделать необычную "шубу", которая успела покорить его друзей.
Оригинальная шуба со скумбрией
"Шуба" отличается не только оригинальным вкусом, но и внешним видом (instagram.com/bohdan_shynkarov)
Понадобится:
Свекла
Картофель
Морковь
Скумбрия
Соль, специи по вкусу
Лимонный сок
Желатин
Майонез по желанию
Небольшие силиконовые формочки
Приготовление:
Отвариваем свеклу, морковь и картофель.
Очень мелко нарезаем лук и кладем его в холодную воду со льдом.
Разбираем копченую скумбрию, отделяем мякоть от костей, мелко нарезаем.
Натираем на терке картофель и морковь. Добавляем соль и немного лимонного сока.
Вареную свеклу нарезаем, добавляем сметану или сливки и перебиваем блендером.
Добавляем специи: кориандр, соль, перец и лимонный сок - все по вкусу.
Добавляем в свекольную массу желатин. Чтобы мусс не превратился в резиновый шарик, соблюдаем пропорцию - 1,2 г желатина на 100 г свекольной массы. То есть на 1 кг свекольной массы, 12 г желатина. Нагрейте массу выше 60 градусов, но не доводите до кипения, иначе желатин не сработает. Только аккуратно - без крышки эта масса будет очень "стрелять".
Собираем шубу:
Силиконовую форму заполняем на половину свекольным муссом.
Кладем в центр немного моркови, туда же картофель, немного лука, потом скумбрию.
Вырезаем кусочек черного хлеба и аккуратно вдавливаем, как бы проталкивая, внутрь начинку, до момента, пока свекольная масса не заполнит всю форму.
Отправляем заготовки в морозилку на несколько часов. Замораживаем, достаем из формы, даем оттаять, и вуаля - все готово!