Топ-10 советов, которые помогут повысить самооценку и уверенность в себе

Важные пункты для повышения самооценки:

1. Научитесь слушать себя, а не окружающих.

При низкой самооценке человеку важнее, что говорят другие, чем то, что он думает или чувствует сам.

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2. Перестаньте себя критиковать за малейшие промахи.

Постоянная критика ведет к тому, что вы начинаете замечать в своей жизни и своих поступках только негатив.

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3. Ведите дневник успеха.

Замечайте свои достижения и успехи, в этом поможет каждодневное ведение дневника успеха. Каждый вечер записывайте даже самые маленькие достижения и победы.



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Дневник успеха поможет обрести уверенность в себе (фото: freepik.com)

4. Не откладывайте дела на завтра.

Большое количество отложенных и не законченных дел ведут к чувству внутренней неудовлетворенности.

Человек начинает чувствовать себя неполноценным.

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5. Не бойтесь совершить ошибку.

Учитесь не воспринимать ошибки как тотальное поражение. Каждая ошибка – это возможность выучить новый урок и продвинуться в понимании жизни.

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6. Умейте отказывать.

Способность говорить нет, когда я не хочу делать то, что мне предлагают другие, а так же думать и чувствовать, как другие, повышает уверенность в себе.

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7. Формируйте свою идентичность.

Каждый из нас имеет несколько ролей. Мужчина или женщина, мать или отец, дочь или сын, муж или жена, начальник или подчиненный, и т.д.Хорошее понимание себя предполагает, что я знаю, кто я и какой я, в каждой из своих ролей.

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8. Научитесь распознавать и удовлетворять свои потребности.

Потребности отвечают на вопрос, что я хочу и в чем я нуждаюсь?



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Как повысить свою самооценку (фото: freepik.com)

9. Научитесь делать выборы.

Выборы важная часть нашей жизни. Способность понимать между чем и чем я выбираю, преодолевать внутренние конфликты от противоречивых потребностей - дает возможность брать на себя ответственность и делать важные выборы в своей жизни.

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10. Пойдите к психотерапевту

В каждом из выше перечисленных пунктов могут быть сложности и застои. Поэтому если вы не можете самостоятельно справиться с проблемой, рекомендую обратиться к специалисту. Способность признавать свою беспомощность и обращаться за поддержкой также способствует хорошей опоре на себя, доверию к миру, а значит и укреплению своей самооценки.