Транспортный коллапс: харьковчане взбунтовались из-за высоких тарифов на проезд

Движение транспорта было приостановлено

20 февраля в Харькове произошел неприятный инцидент: жителей возмутило внезапное повышение тарифов на проезд. Большинство пассажиров трамвая N27 не стали платить за проезд по 6 гривен, ссылаясь на решение Харьковского окружного административного суда об отмене повышения тарифов. Об этом информирует Город Х.

После этого водитель трамвая решил просто остановить движение, из-за чего люди не смогли вовремя попасть на работу. Отмечается, что в метро продолжает действовать повышенный тариф на проезд - 8 грн.

"Из-за этой странной ситуации 6-7 составов стояли на Московском проспекте. Люди не смогли вовремя добраться на работу. Чтобы решить проблему, даже полицию вызвали", - рассказала харьковчанка Ирина.

Ранее сообщалось, что суд остановил решение исполкома о повышении стоимости проезда в метро до 8 гривен и в трамваях и троллейбусах - до 6 гривен. Активисты отмечают, что с момента объявления решения 19 февраля на время рассмотрения дела по этому иску стоимость проезда в метро Харькова снова будет составлять 5 гривен, в трамваях и троллейбусах - 4 гривны.

Мы писали, что 10 февраля в Харькове прошла акция протеста против повышения тарифов на проезд в метрополитене и городском наземном электротранспортe.

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