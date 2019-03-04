Три важных небесных события: астрологи предупредили украинцев

Появился астрологический прогноз на март

На этой неделе украинцев ожидают три важных небесных события. И все они произойдут 6 марта 2019 года. Об этом предупреждают астрологи.

По словам специалистов, уже в среду наступит Новолуние, а также Уран перейдет в знак Тельца. Кроме того (увы!) произойдет разворот Меркурия - "капризная" планета будет двигаться вспять с 6 по 28 марта и в наших делах начнется временный застой.

В этот период, говорят астрологи, представителям всех знаков Зодиака не стоит начинать новых дел, подписывать важных документов, затевать ремонт (он может никогда не закончится). Также не стоит делать пластических операций. Да и от любых других операций, если они не вызваны крайней необходимостью, стоит отказаться.

Влюбленным с 6 по 28 марта не стоит регистрировать отношения, а также их выяснять. Толку от этого будет мало, а вот проблем не избежать.

Что можно делать в марте всем знакам Зодиака

Украинцы могут спокойно продолжать начатые дела и совершенствовать их. Обычно в этот период появляются люди из прошлого, и отношения с ними могут возобновиться.

А новые товарищи, появившиеся в период ретроградного Меркурия, обычно приносят только разочарования и быстро исчезают с горизонта.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Напомним, что недавно астрологи дали прогноз для всех знаков Зодиака и составили любовный гороскоп на март 2019.

Ранее мы публиковали финансовый гороскоп на март 2019 года, который сулит солидную денежную удачу некоторым знакам.