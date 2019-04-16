Цена взлетит до небес: в Украине может подорожать популярный продукт

В Украине в 2019 году может сильно подняться цена на рис отечественного производства. Об этом сообщается в сюжете "Сегодня".

Рис может существенно подорожать, так как фермеры в этом году готовы его вообще не сеять. 65% риса выращивают в Херсонской области, но аграрии говорят, что посевы находятся под серьезной угрозой.

Дело в том, что в Госводагентстве увеличили тарифы на воду на 30% и поэтому цена полива становится слишком высокой. Без качественного полива рис не завяжется, и фермеры готовы отказаться от посева, так как цена риса на выходе окажется слишком высокой.

"Цена на сегодняшний день, даже опираясь на инфляцию и на все остальные позиции, она не соответствует действительности", – объяснил Сергей Рыбалко, председатель комиссии по вопросам земельных отношений Херсонского областного совета.

Рис в Украине может сильно подорожать (pixabay.com)

Как объясняют чиновники, подорожание полива накануне посевной – это желание повысить зарплату работникам водного хозяйства.

"Государственный бюджет не может платить сегодня конкурентную зарплату. За счет предоставления услуг подачи воды стараемся в этом году поднять доплаты, сделать какие-то премии, поднять заработную плату", – говорит Анатолий Новиков, заместитель начальника Херсонского областного управления водных ресурсов.

Однако аграриев такая ситуация не устраивает. Они готовы содержать водное хозяйство области за свой счет и даже ремонтировать самостоятельно те объекты, которые подают воду на их поля.

Если рис в этом году не будет посеян, то украинским потребителям придется довольствоваться импортным рисом, который в несколько раз дороже.

Фермеры из Херсонской области обратились к чиновникам и попросили в течении недели пересмотреть цену на воду. Также они написали обращение к правительству и контролирующим органам, чтобы они вмешались и проверили формирование тарифа и использование бюджетных денег в управлении водных ресурсов.

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