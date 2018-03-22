В центре Киева установили Стену памяти погибшим военным

Место памяти находится на улице Грушевского

В центре Киева 20-го марта установили Стену памяти погибших в 2014-2016 годах военнослужащих и добровольцев. На стене помещены почти 3300 портретов и имен. Она находится на фасаде Национального военно-исторического музея Украины по улице Грушевского. Об єтом сообщается в сюжете "Военного телевидения Украины", которое размещено на YouTube.

"Этот проект – продолжение большого проекта "Стена памяти" на Михайловском соборе. К сожалению, война продолжается и забирает жизни защитников Украины. Люди должны помнить и понимать, в какой стране и в какой политической ситуации они живут", – рассказал заместитель директора национального военно-исторического музея Украины Ярослав Тинченко.

"Мы ограничились лишь 2014-2016 годами. В нашем музее есть также экспонат -это смерч, который пролетел на территории Луганской области. Тогда погибло 20 украинских военных", - сказал Тинченко.

Видео: Стена памяти в центре столицы (YouTube/Военное телевидение Украины)

Как ранее сообщалось, украинцам указали на то, как они уничтожают последствия Революции достоинства.