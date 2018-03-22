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У центрі Києва встановили Стіну пам'яті загиблим військовим

STYLERLIFE        22.03.2018 - 15:04
Стіна пам'яті (Скріншот з відео)
Стіна пам'яті (Скріншот з відео)

Місце пам'яті знаходиться на вулиці Грушевського

У центрі Києва 20-го березня встановили Стіну пам'яті загиблих в 2014-2016 роках військовослужбовців і добровольців. На стіні поміщені майже 3300 портретів та імен. Вона знаходиться на фасаді Національного військово-історичного музею України по вулиці Грушевського. Про це повідомляється у сюжеті "Військового телебачення України", яке розміщене на YouTube.

"Цей проект – продовження великого проекту "Стіна пам'яті" на Михайлівському соборі. На жаль, війна триває і забирає життя захисників України. Люди повинні пам'ятати і розуміти, в якій країні і в якій політичній ситуації вони живуть", – розповів заступник директора національного військово-історичного музею України Ярослав Тинченко.

"Ми обмежилися лише 2014-2016 роками. У нашому музеї є також експонат - це смерч, який пролетів на території Луганської області. Тоді загинуло 20 українських військових", - сказав Тинченко.

Відео: Стіна пам'яті в центрі столиці (YouTube/Військове телебачення України)

Як раніше повідомлялося, українцям вказали на те, як вони знищують наслідки Революції гідності.

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Теги: Майдан
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