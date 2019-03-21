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Выборы 2019: как голосовать заробитчанам и туристам

STYLERЖизнь    21.03.2019 - 15:13
Выборы 2019: как голосовать заробитчанам и туристам
Фото: Избирательный участок (УНИАН)

Как проголосовать тем украинцам, которые будут находиться 31 марта за границей – в материале

Выборы президента Украины – все ближе,  и до них осталось чуть больше недели. Многие украинцы на время выборов запланировали поездку за границу – в командировку, в гости к родственникам или друзьям, или же просто в отпуск.

При этом многие из тех, кто 31 марта будет находится за рубежом, все же хотят проголосовать за кого-то из кандидатов. Что делать таким людям? Как оказалось, для тех, кто на какое-то время будет за границей во время выборов, разработан довольно несложный механизм.

Как проголосовать за границей? Решить этот вопрос можно, и это не так сложно, как может казаться на первый взгляд. С одной стороны, нужно самоу приходить в госучреждение и писать заявление, а с другой, документов для этого нужно не так уж и много.

Выборы 2019: как голосовать заробитчанам и туристамФото: Выборы в Украине (РБК-Украина)

Для этого надо самому лично подать заявление о временном изменении места голосования в одно из отделений Госреестра. Там надо указать страну, в которую вы едете и избирательный участок. Номер и адрес участка также можно узнать на сайте МИДа Украины.

Это важно сделать до 25 марта, а заявление на голосование за границей можно подать только на территории Украины.

А что делать тем украинцам, которые живут за рубежом уже долго? В той стране, где они проживают, им надо прежде всего стать на консульский учет. Для этого придите в дипломатическое учреждение, например, консульство или же посольство, и подайте там заявление об изменении избирательного адреса. Кроме заявления, нужна будет копия паспорта. Других документов для єтого не нужно.

Ранее мы писали, что нужно знать о голосовании без прописки.

Также стало известно, что в ЦИК увеличили затраты на проведение выборов за рубежом.

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