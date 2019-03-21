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Голосование без прописки на выборах 2019: что важно знать

STYLERЖизнь    21.03.2019 - 11:39
Голосование без прописки на выборах 2019: что важно знать
Фото: Выборы президента 2019 (РБК-Украина)

Как проголосовать украинцам, которые живут не там, где находится их избирательный участок – в материале

Выборы президента Украины приближаются. Они пройдут уже скоро, 31 марта 2019-го года.

Как известно, есть много украинцев, которые хотят проголосовать, но живут не по месту прописки. Например, учатся или работают в другом городе и в другой области Украины. Как проголосовать таким людям, при этом не покидая место работы или учебы и не уезжая туда, где они прописаны? Для этого в Украине создали довольно простой механизм.

Для этого нужно самому лично прийти в отделение ведения Государственного реестра избирателей. Там гражданину Украины надо написать заявление о временной смене места голосования и при этом указать номер участка, на котором планируется голосование в день выборов.

Голосование без прописки на выборах 2019: что важно знатьФото: Выборы в Украине 2019 - как голосовать не по месту прописки (УНИАН)

Конечно, при этом нужно будет предъявить паспорт гражданина Украины. Но надо помнить, что менять участок можно не просто так, а по какой-то определенной причине, которую нужно подтвердить.

Но здесь на самом деле не все так сложно, как кажется. Надо предоставить еще один документ, который подтвердит причину для этого. Например, подойдет справка с места работы или учебы, или договор по аренде жилья в том районе, где находится избирательный участок.

Кстати, желательно решить этот вопрос до 25 марта, чтобы ваше место голосования успели сменить.

Полный список необходимых для этого документов есть на сайте Министерства юстиции Украины.

Напомним, ранее мошенники, представляясь "активистами", выбивали деньги из украинцев. В полиции предупредили о новой афере.

Также в Харькове запугивали избирателей, угрожая тюрьмой за поход на выборы.

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