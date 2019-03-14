Притворяются активистами: украинцев предупредили о новом "разводе"

Коллаж РБК-Украина

Мошенники врываются в заведения и запугивают предпринимателей

В Харькове молодой человек со своими подельниками ходит по местным заведениям в качестве "активиста" и проверяет наличие лицензии на продажу алкоголя. Люди запугивают предпринимателей и вымогают у них деньги. Об этом говорится в группе "Харьков 1654" в Facebook.

Так называемых активистов собирается около 10 человек, они запугивают предпринимателей звонками в полицию и говорят, что будут каждый день ходить, пока не закроется заведение.

При этом молодые люди ведут себя очень дерзко, оскорбляют посетителей, запрыгивают на бар, забирают алкоголь, не смотря на то, что на него есть лицензия.

После того, как в заведение приезжают хозяева точки "активисты", вымогают от 2 до 10 тысяч гривен и обещают больше не приходить, но если денег они не получат, то угрожают ходить каждый день.

Пользователи сети сильно возмутились наглыми молодыми людьми и прокомментировали ситуацию.

"Заявление в полицию", - порекомендовал Юрий Лукшиц.

"То есть, если бы все было в "белую" эта схема была бы не возможна", - подчеркнул Асмодей Зубенко.

"Лицензию и прочие документы может попросить каждый, и ее обязаны предъявить, если ее нет, это уже нарушение закона. Их можно привлечь только по хулиганке, если действительно тут все правильно изложено. И опять же, тут пишут, забирают алкоголь который с лицензией, как вы это определили, если лицензию не предъявляют. Вывод таков, привлекать нужно как минимум обоюдно. Одно преступление породило другое, тут нужно бороться не с конкретным преступлением, а с тем, вследствие чего оно происходит. А то все такие умные, одних на нары, а другие пусть нарушают, давайте тогда объективно и по справедливости!" - написал Олег Мартынюк.

"Для тех, кто не знает, это рэкет, привет 90-е!" - отметила пользователь.

"Ну, так старшие показали, как аптеки беззаконно можно бомбить, вот и последователи появились", - прокомментировал Виктор Шамрай.

"А чего же они не идут в переход метро, где торгуют сигаретами без лицензии и кассового аппарата? Почему одни должны покупать лицензию на продажу табачных изделий, а другим можно торговать без?" - возмутился Андрей Дергачев.

"Лучше бы палили и громили, эти наливайки и притоны", - написал Влад Свищев.

Напомним, что в Харькове автомобильные воры используют новую схему обмана, которая шокировала пользователей сети.

Ранее сообщалось о том, что в Харькове толпа школьников избила мужчину.