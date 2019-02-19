Украина может отказаться от Евровидения: что известно

Выступление одного из фаворитов Нацотбора поссорило украинцев

Участником Евровидения от Украины должен стать музыкант, который не ездит с концертами в Россию. Такое мнение высказал вице-премьер-министр Украины Вячеслов Кириленко на своей странице в Twitter.

Вячеслав Кириленко считает, что лучше на Евровидение от Украины никто не поедет, чем участники, которые активно гастролируют в стране-агрессоре.

"Если на Евровидение от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще и демонстративно собирается делать это и в дальнейшем, то лучше вообще туда никому не ехать. Не надо будет тратить время на объяснения, что на самом деле между Украиной и РФ не дружба и гастроли, а агрессия, аннексия и оккупация!" — написал вице-премьер-министр.

Скриншот поста (twitter.com/KyrylenkoVyach)

Однако пользователи во мнениях разделились. Одни считают, что представители на Евровидение от Украины должны быть достойными и не принимать участие в мероприятиях в России.

Скриншот комментариев (twitter.com/KyrylenkoVyach)

Другие же утверждают, что искусство не имеет границ и гастроли в других странах, в том числе и в РФ – это возможность зарабатывать деньги, в том числе и на то, чтобы оплатить свою поездку на международный конкурс.

Кроме того, пользователи попросили не смешивать в одну кучу политику и Евровидение.

Скриншот комментариев (twitter.com/KyrylenkoVyach)

Напомним, ранее мы писали о том, что назван артист, который достойно представит Украину.

А также рассказывали о том, что фанаты KAZKA растоптали любимчиков после Нацотбора.