Украинские села могут стать безлюдными: названа ужасная причина

Украинские села на тех территориях, где происходит масштабная вырубка лесов, могут остаться без воды. Именно к такому приводит варварское уничтожение леса.

Такое мнение в комментарии для Styler высказал кандидат биологических наук Богдан Проць, директор общественной организации "Дунайско-Карпатская Программа", заведующий отделом ландшафтного и биотического разнообразия Государственного природоведческого музея Национальной академии наук Украины, лауреат международной премии Уитли.

Для того, чтобы при вырубке леса заработать максимальное количество денег, коррупционеры часто уменьшают экономическую составляющую этого процесса.

Для этого лес спускают вниз с гор быстрее с минимальными затратами, говорит ученый.

"Они используют спуск древесины по ручьям: древесина по влажной поверхности легко и быстро съезжает вниз. Тогда не надо строить специальных подвесных сетей, не нужно много задействованных в этом процессе работников. Это все деньги. Спустить древесину ручьем быстрее и дешевле. Однако этот "простой" метод очень вредит природе, в частности, идет заиление рек, объем воды в водоемах становится меньше, потому что смытый грунт задерживается между камнями, река будто постепенно исчезает", - обращает внимание Богдан Проць.

Фото: Срубленную в горах древесину пускают вниз по рекам. Это удешевляет транспортировку, однако чрезвычайно вредит природе, говорит ученый (pixabay.com)

"Таким образом, мы имеем все те угрожающие последствия, которые получает население этих регионов. Какая-то часть людей, которая живет в горах, участвует в этих коррупционных схемах, а другие - страдают. Вырубка лесов разрушает туризм, разрушает будущее населенных пунктов, разрушает жизни людей. Без воды населенный пункт в горах существовать не будет: люди из него уедут. Это уже происходит. Во многих селах, например, в августе, при высоких температурах воздуха и отсутствующих осадках, вода просто исчезает, и большое количество колодцев в селах просто стоят без воды", - вспоминает специалист.

Получается, чтобы преодолеть экологические и демографические проблемы, в первую очередь нужно побороть коррупцию, убежден он.

Напомним, ученый рассказал о впечатляющих экологических последствиях от вырубки деревьев в Украине.

Также в сети показали, как вырубывают лес в Киеве и в его окрестностях.