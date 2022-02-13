Украинские звезды поделились рецептами блюд, которыми соблазняют своих любимых: идеально ко Дню Валентина

Среди украинских звезд немало отличных хозяек, которые способны не хуже, чем кулинарные блогеры, научить готовить фирменные блюда, проверенные годами. Секретные рецепты неоднократно опробованы на близких! День святого Валентина – особый повод порадовать вторую половинику вкусным десертом, перед которым избранник или избранница точно не устоят!
Styler сделал подборку вкусных рецептов от признанных звездных хозяек – ведущих Марички Падалко и Лилии Ребрик, а также певицы Алины Гросу.
Понадобиться:
Сметанный крем:
Приготовление:
Понадобятся:
Дополнительные ингредиенты для украшений: певица добавляет внутрь кекса немного сгущенки, а сверху фондан посыпает кокосовой стружкой.
Приготовление:
Понадобиться:
Для бисквита:
Для творожного коржа:
Для суфле:
Приготовление:
1.Первый корж - бисквитный. Разбиваем 5 яиц, отделяем белки и взбиваем их с сахаром. Не переставая взбивать, добавляем 5 желтков и муку.
Перемешиваем до однородной массы, выливаем тесто в форму с пергаментом. Выпекаем бисквит 50 минут.⠀
2.Второй корж - творожный. Творог пропускаем через мясорубку до однородной массы, добавляем 2 желтка и желатин, тщательно перемешиваем.
Предварительно готовим желтое желе - лимонное или апельсиновое. Растворяем 1 пачку желе на 200 мл воды. Даем ему остыть, но не застыть. Вливаем в творожную массу
Лилия - отменная хозяйка (instagram.com/liliia.rebrik)
Добавляем желе к творогу и взбиваем блендером.⠀
Выкладываем бисквит в форму на бумагу для выпекания (важно, чтобы края бумаги были выше бисквита), выливаем сверху творожную массу, отправляем в холодильник до застывания.
Последний корж - суфле. Берем 5 охлажденных белков и, постепенно добавляя сахар, взбиваем до однородной массы.
Добавляем разведенный в ложке быстрорастворимый желатин, и продолжаем взбивать.
Для этого коржа также необходимо предварительно приготовить желе. Охлажденное (но не застывшее) желе выливаем в белковую массу и продолжаем взбивать до розового цвета.⠀
Вынимаем бисквит с творожной массой из холодильника и, придерживая форму бумагой, выливаем сверху суфле. Отправляем в холодильник застывать третий слой.
Торт готов! Можно украсить его по желанию.⠀
Напомним, что ранее мы делились рецептом быстрых и простых необычных ватрушек.
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