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Украинские звезды поделились рецептами блюд, которыми соблазняют своих любимых: идеально ко Дню Валентина

Автор: Ольвия Агаркова

Среди украинских звезд немало отличных хозяек, которые способны не хуже, чем кулинарные блогеры, научить готовить фирменные блюда, проверенные годами. Секретные рецепты неоднократно опробованы на близких! День святого Валентина – особый повод порадовать вторую половинику вкусным десертом, перед которым избранник или избранница точно не устоят!

Styler сделал подборку вкусных рецептов от признанных звездных хозяек – ведущих Марички Падалко и Лилии Ребрик, а также певицы Алины Гросу.

Нежный брауни от Марички Падалко

Понадобиться:

  • 3 яйца
  • 1,5 стакана сахара
  • 100 г сливочного масла
  • 1 стакан молока
  • 2 неполных стакана посеянной муки
  • 80 г какао
  • 0,5 ч. л. соли
  • 0,25 ч. с. соды
  • 1 ч. л. разрыхлителя

Сметанный крем:

  • 3 стандартные упаковки сметаны 20%
  • сахар на вкус
  • загуститель

Приготовление:

  • Взбить яйца с сахаром. Добавить растопленное масло, а затем влить молоко.
  • В отдельной посуде смешать все "сухие" ингредиенты. Постепенно добавить их в молочно-яичную смесь, смешать на низкой скорости комбайна.
  • Тесто должно получиться довольно густым. Если видите, что оно получилось загустевшим, и комбайн его едва перемешивает, добавьте еще совсем немного молока.
  • Выпекать в мультиварке при температуре 150-160 °С 1,5 часа. Степень готовности пробуйте зубочисткой. В духовке хватит 170-180 градусов и минут 40-50.
  • Готовим сметанный крем. Взбиваем все ингредиенты.

Шоколадный фондан от Алины Гросу

Понадобятся:

  • 2 плитки черного шоколада (70%)
  • 180 гр сливочного масла
  • 200 гр сахарной пудры со вкусом ванили
  • 4 яйца
  • 100 гр муки

Дополнительные ингредиенты для украшений: певица добавляет внутрь кекса немного сгущенки, а сверху фондан посыпает кокосовой стружкой.

Приготовление:

  • Разогрейте духовку до 180 градусов.
  • На водяной бане растопите масло и поломанный на кусочки шоколад (периодически помешивайте до однородной массы).
  • Параллельно взбейте 4 яйца и сахарную пудру.
  • Снимите с бани шоколад, дайте ему пару минут остыть и понемногу влейте его в сахарно-яичную массу, тщательно помешайте.
  • Медленно и небольшими порциями добавляйте просеянную муку.
  • Формочки смазываем маслом и в каждую вливаем жидкое тесто. Ставим в духовку.
  • Выпекаем от 5 до 10 минут. Готовность проверить достаточно просто. Пропечься маффины должны хорошо, но верхушки просто обязаны быть немножко мягкими - это гарантия того, что десерты жидкие внутри и не превратились из фонданов в обычные кексы.
  • Если хотите сделать фонданы с начинкой, то добавьте сгущенку в момент разливания теста по формочкам. Сначала заполните форму шоколадной массой только наполовину, затем внутрь капните немного сгущенки, а далее заполните форму остатками шоколадного теста.

Бисквитный торт с суфле от Лилии Ребрик

Понадобиться:

Для бисквита:

  • 5 яиц
  • неполный стакан сахара
  • неполный стакан муки

Для творожного коржа:

  • 800 гр творога
  • 2 желтка
  • лимонное или апельсиновое желе

Для суфле:

  • 5 охлажденных белков
  • сахар
  • вишневое желе

Приготовление:

1.Первый корж - бисквитный. Разбиваем 5 яиц, отделяем белки и взбиваем их с сахаром. Не переставая взбивать, добавляем 5 желтков и муку.

Перемешиваем до однородной массы, выливаем тесто в форму с пергаментом. Выпекаем бисквит 50 минут.⠀

2.Второй корж - творожный. Творог пропускаем через мясорубку до однородной массы, добавляем 2 желтка и желатин, тщательно перемешиваем.

Предварительно готовим желтое желе - лимонное или апельсиновое. Растворяем 1 пачку желе на 200 мл воды. Даем ему остыть, но не застыть. Вливаем в творожную массу

Лилия - отменная хозяйка (instagram.com/liliia.rebrik)

Добавляем желе к творогу и взбиваем блендером.⠀

Выкладываем бисквит в форму на бумагу для выпекания (важно, чтобы края бумаги были выше бисквита), выливаем сверху творожную массу, отправляем в холодильник до застывания.

Последний корж - суфле. Берем 5 охлажденных белков и, постепенно добавляя сахар, взбиваем до однородной массы.

Добавляем разведенный в ложке быстрорастворимый желатин, и продолжаем взбивать.

Для этого коржа также необходимо предварительно приготовить желе. Охлажденное (но не застывшее) желе выливаем в белковую массу и продолжаем взбивать до розового цвета.⠀

Вынимаем бисквит с творожной массой из холодильника и, придерживая форму бумагой, выливаем сверху суфле. Отправляем в холодильник застывать третий слой.

Торт готов! Можно украсить его по желанию.⠀

Напомним, что ранее мы делились рецептом быстрых и простых необычных ватрушек.

Также попробуйте приготовить необычные блюда из яиц по рецептам звезд МастерШеф.

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