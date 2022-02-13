Украинские звезды поделились рецептами блюд, которыми соблазняют своих любимых: идеально ко Дню Валентина

Нежный брауни от Марички Падалко

Понадобиться:

3 яйца

1,5 стакана сахара

100 г сливочного масла

1 стакан молока

2 неполных стакана посеянной муки

80 г какао

0,5 ч. л. соли

0,25 ч. с. соды

1 ч. л. разрыхлителя

Сметанный крем:

3 стандартные упаковки сметаны 20%

сахар на вкус

загуститель

Приготовление:

Взбить яйца с сахаром. Добавить растопленное масло, а затем влить молоко.

В отдельной посуде смешать все "сухие" ингредиенты. Постепенно добавить их в молочно-яичную смесь, смешать на низкой скорости комбайна.

Тесто должно получиться довольно густым. Если видите, что оно получилось загустевшим, и комбайн его едва перемешивает, добавьте еще совсем немного молока.

Выпекать в мультиварке при температуре 150-160 °С 1,5 часа. Степень готовности пробуйте зубочисткой. В духовке хватит 170-180 градусов и минут 40-50.

Готовим сметанный крем. Взбиваем все ингредиенты.

Шоколадный фондан от Алины Гросу

Понадобятся:

2 плитки черного шоколада (70%)

180 гр сливочного масла

200 гр сахарной пудры со вкусом ванили

4 яйца

100 гр муки

Дополнительные ингредиенты для украшений: певица добавляет внутрь кекса немного сгущенки, а сверху фондан посыпает кокосовой стружкой.



Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов.

На водяной бане растопите масло и поломанный на кусочки шоколад (периодически помешивайте до однородной массы).

Параллельно взбейте 4 яйца и сахарную пудру.

Снимите с бани шоколад, дайте ему пару минут остыть и понемногу влейте его в сахарно-яичную массу, тщательно помешайте.

Медленно и небольшими порциями добавляйте просеянную муку.

Формочки смазываем маслом и в каждую вливаем жидкое тесто. Ставим в духовку.

Выпекаем от 5 до 10 минут. Готовность проверить достаточно просто. Пропечься маффины должны хорошо, но верхушки просто обязаны быть немножко мягкими - это гарантия того, что десерты жидкие внутри и не превратились из фонданов в обычные кексы.

Если хотите сделать фонданы с начинкой, то добавьте сгущенку в момент разливания теста по формочкам. Сначала заполните форму шоколадной массой только наполовину, затем внутрь капните немного сгущенки, а далее заполните форму остатками шоколадного теста.

Бисквитный торт с суфле от Лилии Ребрик

Понадобиться:

Для бисквита:

5 яиц

неполный стакан сахара

неполный стакан муки

Для творожного коржа:

800 гр творога

2 желтка

лимонное или апельсиновое желе

Для суфле:

5 охлажденных белков

сахар

вишневое желе

Приготовление:

1.Первый корж - бисквитный. Разбиваем 5 яиц, отделяем белки и взбиваем их с сахаром. Не переставая взбивать, добавляем 5 желтков и муку.

Перемешиваем до однородной массы, выливаем тесто в форму с пергаментом. Выпекаем бисквит 50 минут.⠀

2.Второй корж - творожный. Творог пропускаем через мясорубку до однородной массы, добавляем 2 желтка и желатин, тщательно перемешиваем.

Предварительно готовим желтое желе - лимонное или апельсиновое. Растворяем 1 пачку желе на 200 мл воды. Даем ему остыть, но не застыть. Вливаем в творожную массу

Лилия - отменная хозяйка (instagram.com/liliia.rebrik)

Добавляем желе к творогу и взбиваем блендером.⠀

Выкладываем бисквит в форму на бумагу для выпекания (важно, чтобы края бумаги были выше бисквита), выливаем сверху творожную массу, отправляем в холодильник до застывания.

Последний корж - суфле. Берем 5 охлажденных белков и, постепенно добавляя сахар, взбиваем до однородной массы.

Добавляем разведенный в ложке быстрорастворимый желатин, и продолжаем взбивать.

Для этого коржа также необходимо предварительно приготовить желе. Охлажденное (но не застывшее) желе выливаем в белковую массу и продолжаем взбивать до розового цвета.⠀

Вынимаем бисквит с творожной массой из холодильника и, придерживая форму бумагой, выливаем сверху суфле. Отправляем в холодильник застывать третий слой.

Торт готов! Можно украсить его по желанию.⠀