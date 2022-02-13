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Українські зірки поділилися рецептами страв, якими спокушають своїх коханих: ідеально До Дня Валентина

Автор: Ольвія Агаркова

Серед українських зірок чимало відмінних господинь, які здатні не гірше, ніж кулінарні блогери, навчити готувати фірмові страви, перевірені роками. Секретні рецепти неодноразово випробувані на близьких! День святого Валентина - особливий привід порадувати другу половинку смачним десертом, перед яким обранець або обраниця точно не встоять!

Styler зробив добірку смачних рецептів від визнаних зіркових господинь - ведучих Марічки Падалко і Лілії Ребрик, а також співачки Аліни Гросу.

Ніжний брауні від Марічки Падалко

Знадобитися:

  • 3 яйця
  • 1,5 склянки цукру
  • 100 г вершкового масла
  • 1 стакан молока
  • 2 неповних склянки посіяного борошна
  • 80 г какао
  • 0,5 ч. л. солі
  • 0,25 ч. с. соди
  • 1 ч. л. розпушувача

Сметанний крем:

  • 3 стандартні упаковки сметани 20%
  • цукор на смак
  • загусник

Приготування:

  • Збити яйця з цукром. Додати розтоплене масло, а потім влити молоко.
  • В окремому посуді змішати всі "сухі" інгредієнти. Поступово додати їх в молочно-яєчну суміш, змішати на низькій швидкості комбайна.
  • Тісто має вийти досить густим. Якщо бачите, що воно вийшло загуслим, і комбайн його ледь перемішує, додайте ще зовсім небагато молока.
  • Випікати в мультиварці при температурі 150-160 °С 1,5 години. Ступінь готовності перевіряйте зубочисткою. У духовці вистачить 170-180 градусів і хвилин 40-50.
  • Готуємо сметанний крем. Збиваємо всі інгредієнти.

Шоколадний фондан від Аліни Гросу

Знадобитися:

  • 2 плитки чорного шоколаду (70%)
  • 180 гр вершкового масла
  • 200 гр цукрової пудри зі смаком ванілі
  • 4 яйця
  • 100 гр борошна

Додаткові інгредієнти для прикрас: можна додати всередину кексу трохи згущеного молока, а зверху фондан посипати кокосовою стружкою.

Приготування:

  • Розігрійте духовку до 180 градусів.
  • На водяній бані розтопіть масло і поламаний на шматочки шоколад (періодично помішуйте до однорідної маси).
  • Паралельно збийте 4 яйця і цукрову пудру.
  • Зніміть з водяної бані шоколад, дайте йому пару хвилин охолонути та потроху влийте його в цукрово-яєчну масу, ретельно перемішайте.
  • Повільно і невеликими порціями додавайте просіяне борошно.
  • Формочки змащуємо маслом і в кожну вливаємо рідке тісто. Ставимо в духовку.
  • Випікаємо від 5 до 10 хвилин. Готовність перевірити досить просто. Пропектися мафіни повинні добре, але верхівки просто зобов'язані бути трошки м'якими - це гарантія того, що десерти рідкі всередині та не перетворилися з фонданів у звичайні кекси.
  • Якщо хочете зробити фондани з начинкою, то додайте згущене молоко в момент розливання тіста по формах. Спочатку заповніть форму шоколадною масою тільки наполовину, потім всередину капніть трохи згущеного молока, а далі заповніть форму залишками шоколадного тіста.

Бісквітний торт з суфле від Лілії Ребрик

Знадобитися:

Для бісквіта:

  • 5 яєць
  • неповний стакан цукру
  • неповний стакан борошна

Для сирного коржа:

  • 800 гр сиру
  • 2 жовтки
  • лимонне або апельсинове желе
  • желатин

Для суфле:

  • 5 охолоджених білків
  • цукор
  • желатин
  • вишневе желе

Приготування:

1.Перший корж - бісквітний. Розбиваємо 5 яєць, відокремлюємо білки та збиваємо їх з цукром. Не перестаючи збивати додаємо 5 жовтків і борошно.

Перемішуємо до однорідної маси, виливаємо тісто в форму з пергаментом. Випікаємо бісквіт 50 хвилин.⠀

2.Другий корж - сирний. Сир пропускаємо через м'ясорубку до однорідної маси, додаємо 2 жовтки та желатин, ретельно перемішуємо.

Попередньо готуємо жовте желе - лимонне або апельсинове. Розчиняємо 1 пачку желе на 200 мл води. Даємо йому охолонути, але не застигнути. Виливаємо в сирну масу.

Лілія - відмінна господиня (instagram.com/liliia.rebrik)

Додаємо желе до сиру і збиваємо блендером.⠀

Викладаємо бісквіт у форму на папір для випікання (важливо, щоб краї паперу були вище бісквіта), виливаємо зверху сирну масу, відправляємо в холодильник до застигання.

Останній корж - суфле. Беремо 5 охолоджених білків і, поступово додаючи цукор, збиваємо до однорідної маси.

Додаємо розведений в ложці швидкорозчинний желатин, і продовжуємо збивати.

Для цього коржа також необхідно попередньо приготувати желе. Охолоджене (але не застигле) желе виливаємо в білкову масу і продовжуємо збивати до рожевого кольору.⠀

Виймаємо бісквіт з сирною масою з холодильника і, притримуючи форму папером, виливаємо зверху суфле. Відправляємо в холодильник застигати третій шар.

Торт готовий! Можна прикрасити його за бажанням.⠀

Нагадаємо, що раніше ми ділилися рецептом швидких і простих незвичайних ватрушок.

Також спробуйте приготувати незвичайні страви з яєць за рецептами зірок МастерШеф.

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