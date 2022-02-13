Українські зірки поділилися рецептами страв, якими спокушають своїх коханих: ідеально До Дня Валентина

Серед українських зірок чимало відмінних господинь, які здатні не гірше, ніж кулінарні блогери, навчити готувати фірмові страви, перевірені роками. Секретні рецепти неодноразово випробувані на близьких! День святого Валентина - особливий привід порадувати другу половинку смачним десертом, перед яким обранець або обраниця точно не встоять!
Styler зробив добірку смачних рецептів від визнаних зіркових господинь - ведучих Марічки Падалко і Лілії Ребрик, а також співачки Аліни Гросу.
Знадобитися:
Сметанний крем:
Приготування:
Знадобитися:
Додаткові інгредієнти для прикрас: можна додати всередину кексу трохи згущеного молока, а зверху фондан посипати кокосовою стружкою.
Приготування:
Знадобитися:
Для бісквіта:
Для сирного коржа:
Для суфле:
Приготування:
1.Перший корж - бісквітний. Розбиваємо 5 яєць, відокремлюємо білки та збиваємо їх з цукром. Не перестаючи збивати додаємо 5 жовтків і борошно.
Перемішуємо до однорідної маси, виливаємо тісто в форму з пергаментом. Випікаємо бісквіт 50 хвилин.⠀
2.Другий корж - сирний. Сир пропускаємо через м'ясорубку до однорідної маси, додаємо 2 жовтки та желатин, ретельно перемішуємо.
Попередньо готуємо жовте желе - лимонне або апельсинове. Розчиняємо 1 пачку желе на 200 мл води. Даємо йому охолонути, але не застигнути. Виливаємо в сирну масу.
Лілія - відмінна господиня (instagram.com/liliia.rebrik)
Додаємо желе до сиру і збиваємо блендером.⠀
Викладаємо бісквіт у форму на папір для випікання (важливо, щоб краї паперу були вище бісквіта), виливаємо зверху сирну масу, відправляємо в холодильник до застигання.
Останній корж - суфле. Беремо 5 охолоджених білків і, поступово додаючи цукор, збиваємо до однорідної маси.
Додаємо розведений в ложці швидкорозчинний желатин, і продовжуємо збивати.
Для цього коржа також необхідно попередньо приготувати желе. Охолоджене (але не застигле) желе виливаємо в білкову масу і продовжуємо збивати до рожевого кольору.⠀
Виймаємо бісквіт з сирною масою з холодильника і, притримуючи форму папером, виливаємо зверху суфле. Відправляємо в холодильник застигати третій шар.
Торт готовий! Можна прикрасити його за бажанням.⠀
Нагадаємо, що раніше ми ділилися рецептом швидких і простих незвичайних ватрушок.
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