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Украинские звезды "засветились" на шоу для взрослых (фото)

STYLERЖизнь    29.10.2019 - 17:16
Украинские звезды "засветились" на шоу для взрослых (фото)
Украинские звезды "засветились" на премьере варьете "Рояль" (фото: пресс-служба)

Фагот, MONATIK и другие звезды посетили премьеру варьете "Рояль"

25 октября в киевском Caribbean Club Concert Hall с аншлагом состоялась премьера нового шоу для взрослых - варьете "Рояль".

Оригинальные аранжировки под аккомпанемент рояля, живой вокал, яркие костюмы и танцевальная экспрессия удачно соединились в новом шоу. Варьете "Рояль" завораживает с первых минут и погружает в перформанс-провокацию, которая раскрывает красоту женского тела.

Заметим, что премьеру посетили MONATIK, лидер группы ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта, певица Татьяна Амирова, режиссер-постановщик Павел Бондаренко и многие другие украинские звезды.

"Обнаженные женщины - это всегда прекрасно. А тут женская красота соединилась с интересной постановкой с развитием и кульминацией - мне очень понравилось. Я б пришел еще раз посмотреть", - поделился впечатлениями о шоу Фагот.

Фагот, MONATIK и другие звезды посетили премьеру варьете "Рояль" (фото: пресс-служба)

В середине шоу зрителей ждал сюрприз: номер специального гостя вечера - группы KADNAY, которая исполнила песню "Disco Girl" под аккомпанемент рояля.

Организаторы, кстати, сообщили, что звездные гости на сцене будут появляться на каждом следующем шоу.

Украинские звезды &quot;засветились&quot; на шоу для взрослых (фото)

KADNAY на премьере варьете "Рояль" (фото: пресс-служба)

Добавим, что хореографами-постановщиками нового шоу стали украинские танцовщицы, известные своим участием в телепроектах "Танцую для тебя" и "Танцы со звездами" - Анна Паламарчук и Екатерина Тришина, а также хореограф и солистка балета NC-17 Showballet Светлана Черныш. Музыкальным продюсером шоу выступил украинский музыкант и композитор Алексей Боголюбов.

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