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Українські зірки "засвітилися" на шоу для дорослих (фото)

STYLERЖиття    29.10.2019 - 17:16
Українські зірки "засвітилися" на шоу для дорослих (фото)
Українські зірки "засвітилися" на прем'єрі вар'єте "Рояль" (фото: прес-служба)

Фагот, MONATIK та інші зірки відвідали прем'єру вар'єте "Рояль"

25 жовтня в київському Caribbean Club Concert Hall з аншлагом відбулася прем'єра нового шоу для дорослих - вар'єте "Рояль".

Оригінальні аранжування під акомпанемент рояля, живий вокал, яскраві костюми та танцювальна експресія вдало поєдналися в новому шоу. Вар'єте "Рояль" зачаровує з перших хвилин і занурює в перформанс-провокацію, яка розкриває красу жіночого тіла.

Зауважимо, що прем'єру відвідали MONATIK, лідер гурту ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта, співачка Тетяна Амірова, режисер-постановник Павло Бондаренко та багато інших українських зірок.

"Оголені жінки - це завжди прекрасно. А тут жіноча краса поєдналася з цікавою постановкою з розвитком і кульмінацією - мені дуже сподобалося. Я б прийшов ще раз подивитися", - поділився враженнями про шоу Фагот.

Фагот, MONATIK та інші зірки відвідали прем'єру вар'єте "Рояль" (фото: прес-служба)

В середині шоу глядачів чекав сюрприз: номер спеціального гостя вечора - гурту KADNAY, який виконав пісню "Disco Girl" під акомпанемент рояля.

Організатори, до слова, повідомили, що зіркові гості на сцені будуть з'являтися на кожному наступному шоу.

Українські зірки &quot;засвітилися&quot; на шоу для дорослих (фото)

KADNAY на прем'єрі вар'єте "Рояль" (фото: прес-служба)

Додамо, що хореографами-постановниками нового шоу стали українські танцівниці, відомі своєю участю в телепроектах "Танцюю для тебе" та "Танці з зірками" - Анна Паламарчук і Катерина Тришина, а також хореограф і солістка балету NC-17 Showballet Світлана Черниш. Музичним продюсером шоу виступив український музикант і композитор Олексій Боголюбов.

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