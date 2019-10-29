Українські зірки "засвітилися" на шоу для дорослих (фото)

Українські зірки "засвітилися" на прем'єрі вар'єте "Рояль" (фото: прес-служба)

Фагот, MONATIK та інші зірки відвідали прем'єру вар'єте "Рояль"

25 жовтня в київському Caribbean Club Concert Hall з аншлагом відбулася прем'єра нового шоу для дорослих - вар'єте "Рояль".

Оригінальні аранжування під акомпанемент рояля, живий вокал, яскраві костюми та танцювальна експресія вдало поєдналися в новому шоу. Вар'єте "Рояль" зачаровує з перших хвилин і занурює в перформанс-провокацію, яка розкриває красу жіночого тіла.

Зауважимо, що прем'єру відвідали MONATIK, лідер гурту ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта, співачка Тетяна Амірова, режисер-постановник Павло Бондаренко та багато інших українських зірок.

"Оголені жінки - це завжди прекрасно. А тут жіноча краса поєдналася з цікавою постановкою з розвитком і кульмінацією - мені дуже сподобалося. Я б прийшов ще раз подивитися", - поділився враженнями про шоу Фагот.

Фагот, MONATIK та інші зірки відвідали прем'єру вар'єте "Рояль" (фото: прес-служба)

В середині шоу глядачів чекав сюрприз: номер спеціального гостя вечора - гурту KADNAY, який виконав пісню "Disco Girl" під акомпанемент рояля.

Організатори, до слова, повідомили, що зіркові гості на сцені будуть з'являтися на кожному наступному шоу.

KADNAY на прем'єрі вар'єте "Рояль" (фото: прес-служба)

Додамо, що хореографами-постановниками нового шоу стали українські танцівниці, відомі своєю участю в телепроектах "Танцюю для тебе" та "Танці з зірками" - Анна Паламарчук і Катерина Тришина, а також хореограф і солістка балету NC-17 Showballet Світлана Черниш. Музичним продюсером шоу виступив український музикант і композитор Олексій Боголюбов.