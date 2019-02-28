В "украинских Фермопилах" община вышла из Московского патриархата

Военный капеллан рассказал, что на верующих оказывалось давление со стороны РПЦ в Украине

В Черниговской области в поселке Круты Нежинского района местная религиозная община вышла из РПЦ в Украине (бывшая УПЦ Московского патриархата) и присоединилась к ПЦУ. Как рассказал священник Екатерининской церкви в Чернигове Евгений Орда на своей странице в Facebook, к единой поместной церкви также присоединился приход в селе Дроздовица в Горднянском районе.

Военный капеллан отметил, что в Крутах на верующих оказывалось давление сторонников МП.

Речь идет о храме в честь собора архистратига Михаила и сил бесплотных.

Скрин с Facebook-страницы Евгения Орды

По словам Орды, за решение о переходе под юрисдикцию ПЦУ проголосовали на собрании две трети прихожан, передает УНИАН.

"На людей оказывалось значительное давление со стороны "московских попов", но в Крутах живут патриотически настроенные люди", - сказал он.

В комментариях к сообщению священника пользователи сети высказывают радость от новости о переходе к ПЦУ в таком знаменитом городке, как Круты:

"Хорошая новость! Круты - родина моего прадеда. Поздравляю земляков!"

"Странно было бы, если бы такое славное место своими боями против Московии осталось бы в МП!"

Скрин комментариев

Напомним, почти месяц назад - 29 января - украинцы отметили 101 годовщину боя под Крутами. Украинские студенты и курсанты, героически погибшие в бою с Красной армией, сдерживали их наступление на Киев, что фактически изменило ход истории и утвердило право украинцев на независимость своего государства.

Как сообщалось ранее, в Закарпатской области в селе Лазещина в Раховском районе сторонники Хустской епархии РПЦ в Украине совершили нападение на священника украинской поместной церкви.

Также мы писали о том, что 11 февраля правоохранители Житомирской области начали следственные действия по нарушению права граждан на вероисповедание после того, как священники УПЦ Московского патриархата стали отсылать SMS с угрозами перешедшему к ПЦУ духовенству.