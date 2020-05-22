Украинским отелям и гостиницам обновили правила работы на карантине

В Украине отели и гостиницы будут работать в условиях пандемии коронавируса согласно рекомендациям Минздрава. В рамках начала нового этапа ослабления карантина ведомство утвердило особые условия для работы заведений.

Постановление было утверждено главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко, и с 22 мая вступило в силу.

Новые правила для украинских отелей в период карантина

Перед началом рабочей смены весь персонал должен пройти температурный скрининг

На входе и в коридорах отелей, гостиниц и хостелов необходимо разместить антисептики для рук

В вестибюле учреждения разрешают одновременное пребывание посетителей в из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади

В гостиницы не будут пускать посетителей без масок или респираторов. В них же придется постоянно находиться в заведении (в номерах - по собственному усмотрению)

В гостиничных заведениях работа конференц-залов, фитнес и спа-центров запрещается

Еду в номер будут приносить по предварительному заказу посетителей

В ресторанах и кафе отелей можно питаться только на летних площадках при условии соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между столами и размещение не более 4 клиентов за столом (без учета детей в возрасте до 14 лет).

Чтобы не было очередей при регистрации поселения, отели и гостиницы должны обеспечить возможность предварительной онлайн регистрации.

Ранее мы писали о том, что представители туристической отрасли Украины инициировали введение и выдачу отелям, санаториям, гостиницам и усадьбам сельского туризма специальных знаков "Чистое и безопасное". Ожидается, что это сможет укрепить доверие туристов к месту назначения, а следить за чистотой и безопасностью в заведениях с таким знаком смогут сами туристы, а не специальные комиссии.

Напомним, что в Украине в рамках ослабления карантина с 22 мая вводят новые правила и условия для возобновления работы общественного транспорта, различных спортивных залов и бассейнов, разрешают открыться детским садикам. Для них в Минздраве разработали свои рекомендации на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни.