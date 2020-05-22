Украинским отелям и гостиницам обновили правила работы на карантине

Минздрав Украины дал рекомендации для работы отелей в условиях пандемии
В Украине отели и гостиницы будут работать в условиях пандемии коронавируса согласно рекомендациям Минздрава. В рамках начала нового этапа ослабления карантина ведомство утвердило особые условия для работы заведений.
Постановление было утверждено главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко, и с 22 мая вступило в силу.
Ранее мы писали о том, что представители туристической отрасли Украины инициировали введение и выдачу отелям, санаториям, гостиницам и усадьбам сельского туризма специальных знаков "Чистое и безопасное". Ожидается, что это сможет укрепить доверие туристов к месту назначения, а следить за чистотой и безопасностью в заведениях с таким знаком смогут сами туристы, а не специальные комиссии.
Напомним, что в Украине в рамках ослабления карантина с 22 мая вводят новые правила и условия для возобновления работы общественного транспорта, различных спортивных залов и бассейнов, разрешают открыться детским садикам. Для них в Минздраве разработали свои рекомендации на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни.
Автор: Владимир Костырин