Українським готелям оновили правила роботи на карантині

МОЗ України дав рекомендації для роботи готелів в умовах пандемії
В Україні готелі будуть працювати в умовах пандемії коронавірусу згідно з рекомендаціями МОЗ. В рамках початку нового етапу ослаблення карантину відомство затвердило особливі умови для роботи закладів.
Постанова була затверджена головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком, та з 22 травня набула чинності.
Раніше ми писали про те, що представники туристичної галузі України ініціювали введення та видачу готелям, санаторіям та садиба сільського туризму спеціальних знаків "Чисте і безпечне". Очікується, що це зможе зміцнити довіру туристів до місця призначення, а стежити за чистотою і безпекою в закладах з таким знаком зможуть самі туристи, а не спеціальні комісії.
Нагадаємо, що в Україні в рамках ослаблення карантину з 22 травня вводять нові правила та умови для відновлення роботи громадського транспорту, різних спортивних залів і басейнів, дозволяють відкритися дитячим садкам. Для них у МОЗ розробили свої рекомендації на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби.
Автор: Володимир Костирін