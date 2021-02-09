Украинский врач рассказал, как повысить точность ПЦР-теста: факторов всего два

"В общем, до 20 % обследований ПЦР на COVID-19 могут давать ложноотрицательный результат. Это зависит от многих факторов, а именно – от времени обращения больного и качества проведения ПЦР", – подчеркивает медик.

Что касается сроков обращения больного, то на более поздних стадиях заболевания вирус может выделяться только из нижних дыхательных путей, утверждает специалист. Он добавляет, что это затрудняет постановку диагноза COVID-19 и проведения лечения. Обращаться за консультацией к врачу необходимо при появлении первых симптомов.

"В большей степени ложноотрицательный результат зависит от самого забора мазков, поскольку нужно более детально проводить исследования, а не просто мазать по языку и небу. Есть соответствующая техника, которой должен придерживаться каждый медицинский работник, который проводит исследования + к этому – правила транспортировки и хранения материала должны соблюдаться в полной мере", – отметил Пономаренко.

Но пациенты, которые имеют подозрение на коронавирусную инфекцию могут со своей стороны предпринять необходимые шаги для получения более качественного результата теста. Врач подчеркивает, что существуют специальные подготовительные мероприятия, которые помогут сохранить необходимую концентрацию возбудителя в слизи для качественного исследования.

"Фактически, масштабной подготовки перед сдачей ПЦР делать не нужно. Но лучше всего это проводить утром натощак или хотя бы за 3-4 часа до процедуры не кушать и не пить, не курить и не проводить различные процедуры с орошением слизистой ротоглотки", – говорит эксперт.

Также медик рассказал, на какой стадии заболевания существует большая вероятность диагностировать COVID-19 за помощью тестирования.

"Смотря на то, что мы видим тенденцию по больным: если на момент осмотра имеются острые клинические проявления, то результат в 90 % будет положительный (но возможно не с первого раза)", – подытожил специалист.