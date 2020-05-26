Украинцам могут взламывать квартиры из-за долгов по коммуналке: что решила Рада

В Украине в первом чтении приняли законопроект №2458, который предлагает разрешить поставщикам коммунальных услуг взламывать двери должников, чтобы отключить им услуги. Но комитет эту норму отклонил, а во втором чтении ее исключат из законопроекта.

Автор документа, нардеп от "Слуги народа" Евгений Пивоваров рассказал, что модель законопроекта разрабатывалась еще прошлым созывом Рады. И данный законопроект нужно было принимать, чтобы навести порядок в вопросе заключения договоров. Поэтому документ поддержали, но без нормы о взломе жилья должников.

Другой автор законопроекта Юрий Камельчук также заявил, что никто двери выламывать не будет, и законопроект примут без скандальной правки. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады решило: если депутаты разрешат взламывать квартиры и дома, то фактически они нарушат 30 статью Конституции Украины.

Напомним, что Кабинет министров Украины хочет поднять цену на электричество для населения. При этом тарифы могут увеличиться уже с 1 октября 2020 года.

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