Украинцам показали "кладбище" автобусов в Киеве: яркие фото

Фото: Автобус (knk.media)

На территорию "кладбища" уже длительное время не пускают людей

На территорию киевского "кладбища" для изношенных автобусов уже длительное время не пускают людей из-за того, что помещение находится в аварийном состоянии. Об этом сообщает "Сегодня".

"Здание представляет собой центральную колонну-опору и крышу, которая окружает ее по периметру (диаметр — 160 м). Крыша состоит из почти 200 сверхпрочных металлических тросов, на которых закреплены бетонные плиты. Сейчас здание нуждается в ремонте, бетон местами отлетел, но в "Киевпастрансе" поясняют, что пока ремонтные работы там проводить не планируют", - говорится в сообщении.

Фото: "кладбище" автобусов в Киеве (kiev.segodnya.ua)

В то же время замглавы КГГА по транспорту Дмитрий Давтян уточнил, что за последние десять лет было списано несколько сотен автобусов.

"За последние 10 лет (начиная с 2007 года) списано 530 автобусов, 102 трамвая и 295 троллейбусов, но с 2015 года Киеврада практически приостановила процесс списания. Это длительный процесс. После проверки техники часть ее, возможно, будет отремонтирована и восстановлена, а часть спишут, и она будет сдана на металлолом или продана с аукциона. До конца года судьба изношенного транспорта будет определена", - сказал он.

Кстати, в Киеве с 14 июля подорожал стоимость проезда в метро. В столичной подземке образовались очереди, чтобы пополнить бесконтактные карты по старому тарифу. Об этом рассказала журналист Лена Бережнюк.

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