Українцям показали "кладовище" автобусів в Києві: яскраві фото

Фото: Автобус (knk.media)

На територію "кладовища" вже тривалий час не пускають людей

На територію київського "кладовища" для зношених автобусів вже тривалий час не пускають людей через те, що приміщення знаходиться в аварійному стані. Про це повідомляє "Сьогодні".

"Будівля являє собою центральну колону-опору і дах, яка оточує її по периметру (діаметр — 160 м). Дах складається з майже 200 надміцних металевих тросів, на яких закріплені бетонні плити. Зараз будівля потребує ремонту, бетон місцями відлетів, але в "Київпастрансі" пояснюють, що поки ремонтні роботи там проводити не планують", - йдеться в повідомленні.

Фото: "кладовище" автобусів в Києві (kiev.segodnya.ua)

У той же час заступник голови КМДА з транспорту Дмитро Давтян уточнив, що за останні десять років було списано кілька сотень автобусів.

"За останні 10 років (починаючи з 2007 року) списано 530 автобусів, 102 трамваї та 295 тролейбусів, але з 2015 року Київрада практично призупинила процес списання. Це тривалий процес. Після перевірки техніки частину її, можливо, буде відремонтовано та відновлено, а частину спишуть, і вона буде здана на металобрухт або продана з аукціону. До кінця року доля зношеного транспорту буде визначена", - сказав він.

До речі, у Києві з 14 липня подорожчала вартість проїзду в метро. У столичній підземці утворилися черги, щоб поповнити безконтактні картки за старим тарифом. Про це розповіла журналіст Олена Бережнюк.

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