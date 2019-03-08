Как украинцев будут лишать субсидий: подробности

Получателей субсидии в 2019 году будут проверять на "честность"

Субсидий будут лишать за задолженность по коммуналке по состоянию на май. Однако количество получателей госпомощи может также поредеть после специальной проверки, которая отсеет до 30% "нечестных" субсидиантов. Такое мнение высказал эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук, ссылаясь на проект Минсоцполитики.

Будут полностью лишать субсидии граждан со статусом безработных, которые при этом или трудятся неофициально, или являются "заробитчанами", для которых оплата коммуналки - не проблема.

Таким образом, считают авторы законопроекта, бюджет может сберечь до 10 миллиардов, которые тратят на оказание госпомощи украинцам.

Никончук рассказал, что инспекторам дадут право контролировать онлайн реальные доходы и фактическое проживание субсидиантов со статусом безработных, но претендующих на получение государственной помощи.

Эксперт добавил, что от идеи ходить по квартирам с проверкой ранее в Минсоцполитики отказались, так как подобный мониторинг способен фактически способствовать росту коррупции в соцсфере.

При этом консультант по вопросам социальной защиты Института местного развития Антон Левицкий убежден, что "нечестных" получателей субсидий не более 2-3%.

Добавим, что оба эксперта считают правильным введение нормы о взыскании незаконно начисленных выплат через суд.

Напомним, что для принятия решения об оказании госпомощи всего предусмотрено три вида проверки: первентивная (когда человек обращается за субсидией), текущая (смотрят наличие дополнительного дохода во время получения выплат) и ретроспективная (мониторят выплаты за последние 3 года).

Как сообщалось ранее, в мае 2019 года всем получателям субсидий нужно будет обязательно подать заявление и декларацию о доходах в управление социальной защиты населения. Автоматическое переназначение помощи будет касаться только тех, кто обратился за субсидией впервые в 2019 году.

Также мы писали о том, что Кабмин направит более 5,6 млрд гривен на выплату монетизированных субсидий населению.

Напомним также, что Украине планируют ввести ежемесячные выплаты многодетным семьям.