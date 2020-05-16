Украинцы массово бросились в парикмахерские: очереди на десятки метров

Парикмахерские в Украине продолжают штурмовать после ослабления карантина с 11 мая. Так, в сети показывают длинные очереди за пределами салонов красоты, а также жалуются, что по предварительной записи попасть на стрижку можно только через неделю.

Как известно, ослабление карантина в Украине коснулось салонов красоты. При соблюдении санитарных норм, парикмахерские и маникюрные салоны восстановили свою работу. После длительного перерыва в работе, спрос на их услуги увеличился, из-за чего в некоторые салоны выстроилась очередь.

Так, в Харькове с 11 по 14 мая украинцы регулярно выстраиваются в очередь в салоны красоты.

Парикмахерские в Харькове штурмуют после ослабления карантина (фото из открытых источников)

В Севастополе с 12 мая после ослабления режима самоизоляции образовались очереди в парикмахерские с социальными ценами. Чтобы подстричься, нужно записываться за несколько дней у специалиста или отстоять длинную "живую" очередь, рассказали в "Крым. Реалии".

Как рассказали сотрудники парикмахерских, они не ожидали такого большого наплыва клиентов после карантина. Записывать на стрижку приходится за несколько дней вперед. По мнению парикмахеров, очереди сохранятся, потому что покупательная способность за время карантина снизилась.

Парикмахерские в Крыму штурмуют после ослабления карантина (фото: ru.krymr.com)

Газета "Коростень Today" сообщила о полной загрузке парикмахерских в Коростене.

Парикмахерские в Крыму штурмуют после ослабления карантина (фото: korosten.today)

Также в социальных сетях выражают свое недовольство тем, что в парикмахерские стоит длинная очередь по записи. Так, в салоны красоты в Киеве попасть непросто.

"Когда в понедельник начали работать парикмахерские, я смог записаться только на сегодня. Очередь", - написал пользователь Александр Сухомлинский в Facebook.

Ранее мы писали, что в Украине может появиться новая модель транспорта.

Также сообщалось, что в Киеве заработали продуктовые рынки.