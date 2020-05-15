Как украинцы выходят из карантина: особенности в разных регионах

Украина выходит из карантина из-за коронавируса, поэтапно снимая ограничения и запреты с 11 мая. Вопрос продления карантинного периода рассмотрят уже 22-го, а сейчас в разных регионах процесс ослабления табу происходит по-разному, с учетом эпидемиологической ситуации.

По состоянию на сегодня самыми "проблемными" областями по COVID-19 являются Киевская (включая саму столицу), Черновицкая, Ивано-Франковская и Тернопольская области. Во Львовской и Закарпатской областях число инфицированных приближается к тысяче.

Согласно данным Центра общественного здоровья, от коронавируса менее всего пострадали в Черниговской области, а также в свободной от оккупантов территории Луганской области - там зафиксировано меньше 100 случаев болезни в кажной.

Какие особенности выхода из карантина в разных областях Украины

В Киеве с 12 мая увеличили количество отдельных рейсов общественного транспорта, но метро остается закрытым. Возобновили работу непродовольственные магазины, парикмахерские, кафе и рестораны, ларьки и прочее.

В Черновицкой области пока не снимают ограничения по карантину из-за большого количества больных COVID-19 (сегодня 2600 зараженных), снижение динамики не наблюдается.

Во Львовской области комиссия ТЭБ и ЧС решила перенести снятие запретов с 11 мая на 15-е, так как в регионе увеличилось число заразившихся.

В Ивано-Франковской области поддержали ослабление карантинных мероприятий с 11 мая, но открытие стоматологических кабинетов решили "заморозить".

В Луганской области продлили ограничения на работу непродовольственных рынков.

В Днепре мэр Борис Филатов решил смягчить карантин в городе чуть больше, чем позволило правительство.

В Житомире с 11 мая разрешили ездить в общественном транспорте (кроме выходных) с 10:00 до 16:00 часов и только по удостоверению.

В Виннице с 11 мая решили запустить весь общественный транспорт.

В Полтаве с 8 мая разрешили посещать кладбища.

Как в Украине выходят из карантина в разных областях - инфографика (Фото: slovoidilo.ua)

Напомним, что такие меры - когда ослабление карантина происходит выборочно по регионам - относится к адаптивному карантину, на который уже скоро перейдет вся Украина.