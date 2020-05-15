Как украинцы выходят из карантина: особенности в разных регионах

В Украине снимают карантинные ограничения, ориентируясь на ситуацию с коронавирусом в областях
Украина выходит из карантина из-за коронавируса, поэтапно снимая ограничения и запреты с 11 мая. Вопрос продления карантинного периода рассмотрят уже 22-го, а сейчас в разных регионах процесс ослабления табу происходит по-разному, с учетом эпидемиологической ситуации.
По состоянию на сегодня самыми "проблемными" областями по COVID-19 являются Киевская (включая саму столицу), Черновицкая, Ивано-Франковская и Тернопольская области. Во Львовской и Закарпатской областях число инфицированных приближается к тысяче.
Согласно данным Центра общественного здоровья, от коронавируса менее всего пострадали в Черниговской области, а также в свободной от оккупантов территории Луганской области - там зафиксировано меньше 100 случаев болезни в кажной.
Как в Украине выходят из карантина в разных областях - инфографика (Фото: slovoidilo.ua)
Напомним, что такие меры - когда ослабление карантина происходит выборочно по регионам - относится к адаптивному карантину, на который уже скоро перейдет вся Украина.
Автор: Владимир Костырин