Украину охватит антициклоном Юрген: как изменится погода

Погода в Украине изменится с приходом антициклона по имени Юрген, который обусловит отсутствие осадков на значительной территории и комфортную температуру. Однако в некоторых областях пройдут дожди.

Прогноз погоды читайте в материале Styler ниже.

По словам Наталки Диденко, температура в течение 18 июля будет колебаться в пределах +20+25 градусов, на юге будет +24+28 градусов.

"Антициклон по имени Юрген не пустит дожди в Украину, разве на Сумщине и Черниговщине кое-где какие-то локальные прольются, небольшие", - сообщила синоптик.

Ветер ожидается северный и северо-западный, умеренный, в восточной части может быть сильнее.

Прогноз для Киева

В Киеве в понедельник ожидается сухая, солнечная, умеренно теплая погода. Температура до +22+23 градусов.

Смотрите на карте от Укргидрометцентра прогноз на завтра:

Погода в Украине 18 июля (meteo.gov.ua)

Что с погодой будет дальше

Диденко сообщила, что "новую неделю также жару в Украине не призовет, повсюду будет умеренно тепло".

Горячее воздух, по словам синоптика, приедет к нам разве уже через неделю.

Судя по прогнозу для Киева от Gismeteo, жара за +30 градусов вернется в Украину уже в следующую субботу-воскресенье.

Скриншот: Прогноз для Киева на 10 дней