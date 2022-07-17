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Україну охопить антициклоном Юрген: як зміниться погода

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Неділя 17 липня 2022 19:30
Україну охопить антициклоном Юрген: як зміниться погода Фото: Погода в Україні зміниться через антициклон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні зміниться з приходом антициклону на ім'я Юрген, який зумовить відсутність опадів на значній території і комфортну температуру. Проте в деяких областях пройдуть дощі.

Прогноз погоди читайте в матеріалі Styler нижче.

За словами Наталки Діденко, температура протягом 18 липня коливатиметься в межах +20+25 градусів, на півдні буде +24+28 градусів.

"Антициклон на ім'я Юрген не пустить дощі в Україну, хіба на Сумщині та Чернігівщині де-не-де якісь локальні проллються, невеликі", - повідомила синоптик.

Вітер очікується північний та північно-західний, помірний, у східній частині може бути сильнішим.

Прогноз для Києва

У Києві в понеділок очікується суха, сонячна, помірно тепла погода. Температура до +22+23 градусів.

Дивіться на карті від Укргідрометцентру прогноз на завтра.

Україну охопить антициклоном Юрген: як зміниться погода

Погода в Україні 18 липня (meteo.gov.ua)

Що з погодою буде далі

Діденко повідомила, що "новий тиждень також спеку в Україну не прикличе, повсюди буде помірно тепло".

Гарячіше повітря, за словами синоптика, завітає до нас хіба вже через тиждень.

Судячи з прогнозу для Києва від Gismeteo, спека за +30 градусів повернеться в Україну вже наступної суботи-неділі.

Україну охопить антициклоном Юрген: як зміниться погода

Скріншот: Прогноз для Києва на 10 днів

Раніше ми писали, що на початку липня у Києві було оновлено столітній температурний рекорд.

Також повідомлялося, якою буде погода в Україні в липні.

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