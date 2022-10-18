Українська співачка полонила серця грузинів

Зараз композиція посідає 41 місце.

"Цей EP альбом - мрії про майбутнє, яке настане після того, як закінчиться війна. Після 7 місяців війни із Росією цінності українців змінилися на 360 градусів. Ми навчилися цінувати кожну хвилину свого життя. Цілком переосмислили своє життя. Зараз хочеться жити та любити так, як ніколи раніше не хотілося", - говорить про свій альбом артистка.

SHADU (фото: instagram.com/offi_shadu)