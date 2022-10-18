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Українська співачка полонила серця грузинів

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Вівторок 18 жовтня 2022 12:00
Українська співачка полонила серця грузинів SHADU (фото: instagram.com/offi_shadu)
Автор: Styler

Українська співачка, учасниця шоу "Голос країни" SHADU, яка нещодавно випустила міні-альбом "GRAVITY", увірвалась в чарт YouTube у Грузії зі своїм новим творінням.

Трек "Stand with Ukraine" всього за декілька днів після прем'єри потрапив у чарт і продовжує впевнено рухатися до перших позицій.

Зараз композиція посідає 41 місце.

"Цей EP альбом - мрії про майбутнє, яке настане після того, як закінчиться війна. Після 7 місяців війни із Росією цінності українців змінилися на 360 градусів. Ми навчилися цінувати кожну хвилину свого життя. Цілком переосмислили своє життя. Зараз хочеться жити та любити так, як ніколи раніше не хотілося", - говорить про свій альбом артистка.

Українська співачка полонила серця грузинів

SHADU (фото: instagram.com/offi_shadu)

Раніше український шоумен і співак JULIK показав відео про найголовніше почуття кожної людини.

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