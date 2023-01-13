ua ru
Пт, 13 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українська співачка порадувала планами: про що йдеться

Новость на русском →
П'ятниця 13 січня 2023 17:36
Українська співачка порадувала планами: про що йдеться YAGODA (фото: instagram.com/yagoda.official)
Автор: Styler

Українська співачка YAGODA (Лілія Верес), яка зараз активно дає благодійні концерти на підтримку ЗСУ, вже навесні випустить новий альбом. До нього увійдуть свіжі треки, а також пісні, які уже полюбилися українцям.

Зокрема, до альбому увійде пісня "Зустріч", у кліпі до якої артистка знімалась при надії. А також трек "Сонце", який співачка присвятила звільненню українського міста Херсон.

"Новий альбом про мене, про мої відчуття та почуття. Всі свої пісні я пишу сама, тому все максимально щиро", - коментує співачка.

За її словами, всі пісні будуть об’єднані однією тематикою.

Українська співачка порадувала планами: про що йдеться

Лілія Верес (фото: instagram.com/yagoda.official)

"Для мене особлива перша пісня, з якої все почалося. Бо написавши її, ми зрозуміли, що це повинна бути ціла історія, об’єднана тематикою та певним стилем", - повідомила Лілія.

Раніше популярний репер нагадав українцям, чому важливо пам’ятати своє коріння.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу музика