Украинская певица порадовала планами: о чем идет речь

Украинская певица YAGODA (Лилия Вересс), которая сейчас активно дает благотворительные концерты в поддержку ВСУ, уже весной выпустит новый альбом. В него войдут свежие треки, а также уже полюбившиеся украинцам песни.

В частности, в альбом войдет песня "Зустріч", в клипе к которой артистка снималась в положении. А также трек "Сонце", который певица посвятила освобождению украинского города Херсон.

"Новый альбом обо мне, о моих ощущениях и чувствах. Все свои песни я пишу сама, поэтому все максимально искренне", - комментирует певица.

По ее словам, все песни будут объединены одной темой.

Лилия Верес (фото: instagram.com/yagoda.official)

"Для меня особенная первая песня, с которой все началось. Потому что написав ее, мы поняли, что это должна быть целая история, объединенная тематикой и определенным стилем", - сообщила Лилия.