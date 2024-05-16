UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські ветерани підтримають Олександра Усика в "Битві за світло"

Фото: українські ветерани підтримають Олександра Усика в "Битві за світло" (t.me/dtek_ua)
Автор: Олександр Мороз

Підтримати Олександра Усика під час бою з Тайсоном Ф'юрі в Ер-Ріяді вирушили близько 30 українських ветеранів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram ДТЕК.

Серед ветеранів шахтарі та енергетики ДТЕК, які повернулися на свої робочі місця з фронту, металурги й гірники Метінвесту та захисники Маріуполя в рамках проєкту Ріната Ахметова "Серце Азовсталі". 

Нагадаємо, спільна кампанія #БитваЗаСвітло Олександра Усика та ДТЕК має на меті акцентувати увагу міжнародної спільноти на критичному становищі енергетичного сектору України та закликати до термінової технічної допомоги для всіх українських енергетичних компаній, які постраждали внаслідок обстрілів, до наступної зими.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКБокс