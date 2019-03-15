Уничтожение карпатских лесов оказалось ложью: что же происходит на самом деле

Посты в Фейсбуке о вырубке лесов не показывают настоящих серьезных проблем и схем, которые есть в этой сфере, напоминает эколог Оксана Станкевич

Часто в интернете можно натолкнуться на поразительные видео масштабного уничтожения лесов в Карпатах, на Закарпатье и в других регионах Украины. Эколог, кандидат биологических наук и президент РМЭО "Экосфера" Оксана Станкевич в комментарии для Styler рассказала, что большинство таких видео – это откровенная манипуляция, которая не показывает истинных проблем в этой сфере.

"Когда говорят о катастрофическом уничтожение лесов на Закарпатье, это клише, которое довольно часто используют. Нужно понимать, что рубки проводятся в лесах промышленного назначения или в эксплуатационных лесах. Это их специальное назначение. Для них определяется расчетная лесосека, которая утверждается Министерством экологии. Этот утвержденый объем древесины должен вырубить каждый лесхоз. Фактически я не знаю случаев превышения вот этой расчетной лесосеки лесхозами", - объясняет она.

"Государственная экологическая служба контроля практически уничтожена"

В то же время существуют и другие виды рубки. В частности, санитарная. Ее проводят с целью оздоровления деревьев.

"Здесь уже мы можем видеть другую картину. Дело в том, что такие вырубки не лимитируются законодательством. Говорить о том, происходит рубка правомерно или нет, вряд ли можно. Это надо проверять и предоставлять реальные доказательства. Однако здесь возможны различные злоупотребления. К примеру, назначения санитарной рубки в абсолютно здоровом лесу. Но проконтролировать это практически невозможно! Ведь когда лес уже срублен, его вывезли, то чрезвычайно трудно определить правомерность или неправомерность этого факта", - комментирует Оксана Станкевич.

В Украине действует государственная экологическая инспекция, однако государственная экологическая служба контроля практически уничтожена, считает эколог.

Фото: Часто из манипулятивных фото или видео вырубки лесов не видно, где именно были сняты кадры, считает эколог (pixabay.com)

"У этой инспекции мало полномочий, мало инспекторов. Таких случаев, когда бы люди ходили и проверяли все по лесорубным билетам, я вообще не знаю. Когда уже кто-то из местных или неравнодушных обнаружил вырубку, то только тогда вызывают инспекторов, которые реагируют на конкретные жалобы. Но и это не означает, что инспекторы докажут незаконность этой вырубки. Как правило, они инспектируют одно-два или пять срубленных деревьев – то, что списывается на браконьерство", - продолжает эксперт.

Эффективного государственного экологического контроля за рубками у нас нет, уверена она. Но когда древесина действительно вывозится незаконно? Оксана Станкевич объясняет: древесина вывозится незаконно, когда на нее нет вообще никаких документов: нет лесорубочного билета, никаких других сведений.

"Но у нас такого практически нет, потому что на каждом дереве, как правило, есть лесорубный билет, есть чип. Здесь только можно придраться к правомерности или неправомерности назначения рубки того или иного вида, и все. Но проверить это, схватить кого-то за руку и обвинить - чрезвычайно трудно. Однако на такую древесину обычно есть документы, поэтому она не может считаться нелегально заготовленной и незаконно вывезенной", - объясняет она.

"Эти фото очень часто вообще не из Закарпатья"

В то же время часто в соцсетях и на различных сайтах распространяют видео "впечатляющей вырубки" лесов. Оксана Станкевич считает, что это самая большая манипуляция, которая только может быть.

"Во-первых, эти фото очень часто вообще на самом деле не из Закарпатья. Я таких фото и видео видела очень много, и это были или фотографии бурелома в Словакии, или бурелома на границе с Румынией и Украиной с румынской стороны. Там есть свои проблемы: леса раздали в частную собственность и "косят" все, что есть. На таких фото или видео мы не видим, что это за массив, не видим GPS-координатов – ничего. Очень часто это не является правдой", - подчеркивает эколог.

Фото: Нужны глубинные исследования, чтобы раскрыть те схемы, которые на самом деле существуют" – Оксана Станкевич (РБК-Украиней)

Когда информация о вырубке лесов действительно правдива?

"Когда мы видим санитарную рубку, которая занимает большие площади. При этом очень трудно судить о проценте рубки деревьев, что есть вокруг тех территорий. Например, вы стоите на склоне и фотографируете голый склон. С одного ракурса очень трудно судить, какой процент занимает эта рубка во всем лесфонде данного лесхоза. Я расцениваю подобную информацию как откровенную манипуляцию", - говорит она.

"Существующие схемы не такие простые, как видно из Фейсбука"

Тем временем с лесом в Украине злоупотребления есть, убеждена Станкевич.

"Есть множество различных схем, но этими постами в соцсетях они не открываются. Подобного рода информация вообще не затрагивает настоящих проблем: то, что публикуется в Фейсбуке, вообще выеденного яйца не стоит! С этого можно лишь посмеяться. Нужны глубинные исследования, чтобы раскрыть те схемы, которые на самом деле существуют. Например, есть схемы и манипуляции в назначении санитарных рубок. Это схемы занижения сортности древесины. Манипуляции с аукционами. Например, с нашей стороны продаются дрова, а оказывается, что с другой стороны границы купили круглый лес или другую древесину. Существующие схемы на самом деле не такие простые, как видно из Фейсбука", - подчеркивает она.

В то же время многие украинские знаменитости выступают за защиту украинского леса именно после того, как увидели масштабные вырубки лесов, а политики используют экологическую тематику в собственных целях.

"Особенно поражает, когда деятели шоу-бизнеса ходят по лесу, где прошел сильный бурелом, показывают на вывороченные пни и говорят, что в этом виноваты лесники. Я, как человек, который занимается охраной природы уже двадцать лет, смотрю на это и понимаю, насколько сама охрана природы опускается ниже плинтуса. Потому что именно это видео смотрит лесник и не может понять. Каждый верит в то, во что хочет верить в меру своей образованности, своего опыта и так далее", - говорит Оксана Станкевич.

Напомним, ранее эксперт рассказал о том, что степь в Украине разорена на 98%, а покрытой лесами площади страны, по данным Государственного агентства лесных ресурсов Украины, лишь около 16%.

Кроме того, ранее Игорь Загороднюк рассказал, почему охрана природы не может быть прибыльной.