Уничтожение карпатских лесов оказалось ложью: что же происходит на самом деле

Посты в Фейсбуке о вырубке лесов не показывают настоящих серьезных проблем и схем, которые есть в этой сфере, напоминает эколог Оксана Станкевич
Часто в интернете можно натолкнуться на поразительные видео масштабного уничтожения лесов в Карпатах, на Закарпатье и в других регионах Украины. Эколог, кандидат биологических наук и президент РМЭО "Экосфера" Оксана Станкевич в комментарии для Styler рассказала, что большинство таких видео – это откровенная манипуляция, которая не показывает истинных проблем в этой сфере.
"Когда говорят о катастрофическом уничтожение лесов на Закарпатье, это клише, которое довольно часто используют. Нужно понимать, что рубки проводятся в лесах промышленного назначения или в эксплуатационных лесах. Это их специальное назначение. Для них определяется расчетная лесосека, которая утверждается Министерством экологии. Этот утвержденый объем древесины должен вырубить каждый лесхоз. Фактически я не знаю случаев превышения вот этой расчетной лесосеки лесхозами", - объясняет она.
В то же время существуют и другие виды рубки. В частности, санитарная. Ее проводят с целью оздоровления деревьев.
"Здесь уже мы можем видеть другую картину. Дело в том, что такие вырубки не лимитируются законодательством. Говорить о том, происходит рубка правомерно или нет, вряд ли можно. Это надо проверять и предоставлять реальные доказательства. Однако здесь возможны различные злоупотребления. К примеру, назначения санитарной рубки в абсолютно здоровом лесу. Но проконтролировать это практически невозможно! Ведь когда лес уже срублен, его вывезли, то чрезвычайно трудно определить правомерность или неправомерность этого факта", - комментирует Оксана Станкевич.
В Украине действует государственная экологическая инспекция, однако государственная экологическая служба контроля практически уничтожена, считает эколог.
"У этой инспекции мало полномочий, мало инспекторов. Таких случаев, когда бы люди ходили и проверяли все по лесорубным билетам, я вообще не знаю. Когда уже кто-то из местных или неравнодушных обнаружил вырубку, то только тогда вызывают инспекторов, которые реагируют на конкретные жалобы. Но и это не означает, что инспекторы докажут незаконность этой вырубки. Как правило, они инспектируют одно-два или пять срубленных деревьев – то, что списывается на браконьерство", - продолжает эксперт.
Эффективного государственного экологического контроля за рубками у нас нет, уверена она. Но когда древесина действительно вывозится незаконно? Оксана Станкевич объясняет: древесина вывозится незаконно, когда на нее нет вообще никаких документов: нет лесорубочного билета, никаких других сведений.
"Но у нас такого практически нет, потому что на каждом дереве, как правило, есть лесорубный билет, есть чип. Здесь только можно придраться к правомерности или неправомерности назначения рубки того или иного вида, и все. Но проверить это, схватить кого-то за руку и обвинить - чрезвычайно трудно. Однако на такую древесину обычно есть документы, поэтому она не может считаться нелегально заготовленной и незаконно вывезенной", - объясняет она.
В то же время часто в соцсетях и на различных сайтах распространяют видео "впечатляющей вырубки" лесов. Оксана Станкевич считает, что это самая большая манипуляция, которая только может быть.
"Во-первых, эти фото очень часто вообще на самом деле не из Закарпатья. Я таких фото и видео видела очень много, и это были или фотографии бурелома в Словакии, или бурелома на границе с Румынией и Украиной с румынской стороны. Там есть свои проблемы: леса раздали в частную собственность и "косят" все, что есть. На таких фото или видео мы не видим, что это за массив, не видим GPS-координатов – ничего. Очень часто это не является правдой", - подчеркивает эколог.
Когда информация о вырубке лесов действительно правдива?
"Когда мы видим санитарную рубку, которая занимает большие площади. При этом очень трудно судить о проценте рубки деревьев, что есть вокруг тех территорий. Например, вы стоите на склоне и фотографируете голый склон. С одного ракурса очень трудно судить, какой процент занимает эта рубка во всем лесфонде данного лесхоза. Я расцениваю подобную информацию как откровенную манипуляцию", - говорит она.
Тем временем с лесом в Украине злоупотребления есть, убеждена Станкевич.
"Есть множество различных схем, но этими постами в соцсетях они не открываются. Подобного рода информация вообще не затрагивает настоящих проблем: то, что публикуется в Фейсбуке, вообще выеденного яйца не стоит! С этого можно лишь посмеяться. Нужны глубинные исследования, чтобы раскрыть те схемы, которые на самом деле существуют. Например, есть схемы и манипуляции в назначении санитарных рубок. Это схемы занижения сортности древесины. Манипуляции с аукционами. Например, с нашей стороны продаются дрова, а оказывается, что с другой стороны границы купили круглый лес или другую древесину. Существующие схемы на самом деле не такие простые, как видно из Фейсбука", - подчеркивает она.
В то же время многие украинские знаменитости выступают за защиту украинского леса именно после того, как увидели масштабные вырубки лесов, а политики используют экологическую тематику в собственных целях.
"Особенно поражает, когда деятели шоу-бизнеса ходят по лесу, где прошел сильный бурелом, показывают на вывороченные пни и говорят, что в этом виноваты лесники. Я, как человек, который занимается охраной природы уже двадцать лет, смотрю на это и понимаю, насколько сама охрана природы опускается ниже плинтуса. Потому что именно это видео смотрит лесник и не может понять. Каждый верит в то, во что хочет верить в меру своей образованности, своего опыта и так далее", - говорит Оксана Станкевич.
Напомним, ранее эксперт рассказал о том, что степь в Украине разорена на 98%, а покрытой лесами площади страны, по данным Государственного агентства лесных ресурсов Украины, лишь около 16%.
Кроме того, ранее Игорь Загороднюк рассказал, почему охрана природы не может быть прибыльной.