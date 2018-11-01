Ужасы СССР: в Одессе открыли музей "Совка"

Видео: YouTube/5канал

К Хэллоуину в Одессе открыли музей "Совка", который имеет вид комнаты советского дипломата. Хозяином музея является журналист Дмитрий Бакаев, сообщает 5 канал.

Он говорит: "В советские времена ужасы сопровождали людей на каждом шагу". В музее расположена зарубежная мебель, а вот предметы быта – советские. Дмитрий готовит посетителям коктейль "Слеза Комсомола". Рецепт подлинный, советский, как и его компоненты, говорит он. В состав коктейля входит: вербена, лак для волос, лак для ногтей, лаванда и много пахучого всего. Попробовать этот сбор решаются не все.

Скриншот из видео

Музей "Совка" расположился в комнате советского дипломата: с югославской мебелью, люстрами иностранного производства и настольной лампой, о которую в советское время обжигался каждый владелец.

Один из экспонатов – рубашка серийного убийцы, рассказывает Дмитрий.

Скриншот из видео

Попасть в музей можно лишь предварительно договорившись с владельцем. Вход свободный для тех, кто разделяет взгляды Дмитрия и не будет агрессивно себя вести в музее. Уже в день открытия "Совка" музей посетили десятки людей.

Напомним о 10 самых мистических местах Киева. Сюда входит заброшенная психбольница, подземная тюрьма и устрашающие места для тех, кому не хватает острых ощущений.

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